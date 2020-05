Motorola Edge + avec écran 90Hz Edge, prise en charge 5G, caméra 108MP lancée en Inde

Aujourd’hui, Motorola a enfin lancé son smartphone emblématique Motorola Edge + en Inde. Pour rappel, Motorola a lancé les nouveaux Motorola Edge et Motorola Edge + le mois dernier aux États-Unis. Le téléphone est livré avec une performance 5G puissante, un écran dynamique et immersif, une expérience de photographie pas comme les autres, un son totalement inégalé et la plus grande batterie de tous Téléphone 5G sur le marché.

Spécifications et caractéristiques du Motorola Edge +

Le Motorola Edge + est livré avec le tout nouvel écran AMOLED Endless Edge AMOLED de Motorola qui s’enroule à près de 90 degrés des deux côtés de l’appareil et s’étend sur 6,7 pouces pour créer une expérience de visionnement extrêmement immersive.

Avec des lunettes minimales et un petit perforateur pour la caméra selfie, le edge + est livré avec un meilleur rapport écran / corps de 93%. Parfait pour le divertissement, le rapport écran cinématographique 21: 9 est l’aspect par défaut pour les principaux films et émissions de télévision.

L’écran est magnifique, capable d’afficher un milliard de nuances de couleurs et offre une qualité d’image incroyablement dynamique avec HDR10 +. Avec un taux de rafraîchissement d’écran de 90 Hz que vous adorerez, l’écran offre un mouvement exceptionnellement fluide, de sorte que chaque défilement et balayage est incroyable.

L’écran Endless Edge n’est pas seulement beau, il est également fonctionnel. L’écran incurvé et la largeur étroite du Motorola Edge + offrent les proportions optimales pour une utilisation et une navigation à une main, ce qui le rend facile à atteindre à travers l’appareil sans tâtonner. Edge Touch, qui fait partie de notre nouvelle suite de fonctionnalités logicielles My UX, vous permet de personnaliser de nouvelles façons d’interagir avec votre appareil. Glissez simplement vers le haut ou vers le bas sur le bord pour dérouler les notifications ou changer d’application.

Les bords de l’écran sont également utiles lorsque votre téléphone n’est pas dans votre main, s’allumant pour afficher l’état de charge de la batterie, les appels entrants, les alarmes et les notifications de l’autre côté de la pièce. Dans le nouveau temps de jeu de moto, les joueurs peuvent tourner le téléphone sur le côté et utiliser deux boutons personnalisables supplémentaires sur le bord supérieur de l’écran pour un jeu à quatre doigts de type console.

Processeur et vitesse de données les plus rapides

Motorola Edge + a été conçu pour la vitesse, la puissance et les performances ultimes de la 5G. La plate-forme mobile Snapdragon 865 de Qualcomm offre les performances les plus rapides, 25% plus rapides que les générations précédentes, et une réactivité presque instantanée pour la navigation, la lecture de vidéos ou les jeux.

12 Go de mémoire Micron DDR5 et 256 Go de stockage UFS 3.0 qui assurent le bon fonctionnement de votre appareil avec une bande passante maximale augmentée de 30% et une consommation de batterie réduite, afin que vous puissiez profiter pleinement des expériences permises par la 5G.

Un réseau d’antennes 5G innovant vous connecte à une large gamme de fréquences inférieures à 6 GHz pour une compatibilité mondiale 5G et des vitesses futures de plus de 4 Gbps. Et connectez-vous au Wi-Fi 6, la nouvelle norme ultrarapide pour le Wi-Fi, pour des vitesses Internet exceptionnelles tout en utilisant moins d’énergie.

Motorola Edge + est également doté de la capacité 4G la plus rapide avec des vitesses allant jusqu’à 2 Gbit / s.

Caméra la plus haute résolution

Le système de caméra raffiné de Motorola Edge + se rapproche le plus possible de la qualité photo et vidéo DSLR professionnelle. La caméra principale à capteur 108MP est la résolution la plus élevée jamais incluse dans un smartphone et est physiquement presque trois fois plus grande que les capteurs 12MP utilisés sur les smartphones phares précédents.

Avec la technologie Quad Pixel, ce capteur a une sensibilité à la lumière 4x pour capturer des photos incroyablement claires et nettes dans toutes les conditions d’éclairage. Le système polyvalent à triple caméra vous offre un objectif pour chaque prise de vue.

Capturez plus de loin avec le zoom optique haute résolution sur le téléobjectif 8MP, prenez plus de photos avec notre objectif ultra grand-angle 16MP, ou rapprochez-vous de près avec Macro Vision.

Les créateurs de contenu adoreront les capacités vidéo du Motorola Edge +, qui vous permet d’enregistrer en 6K pour des vidéos haute résolution incroyables. La stabilisation vidéo la plus avancée de l’industrie compense le flou de mouvement, la mise au point changeante et les horizons tordus, et combine même OIS et EIS pour une meilleure qualité vidéo en basse lumière.

La nouvelle fonction d’instantané vidéo vous permet même d’extraire une photo haute résolution de 20 MP pendant la prise de vue vidéo. Le système d’appareil photo dispose de fonctionnalités logicielles intuitives comme le mode portrait vidéo, qui apporte un bel effet de flou à vos vidéos pour orienter la mise au point sur votre sujet.

De plus, le double OIS sur les caméras principale et téléobjectif compense les mouvements indésirables de la caméra pour que la clarté et les détails transparaissent quoi qu’il arrive.

La plus grande batterie

Toutes ces performances de haut niveau et cette puissance 5G ne valent pas grand-chose si vous manquez constamment de batterie. Motorola a emballé une batterie de 5000 mAh dans cet appareil, la plus grande batterie de tous les téléphones 5G sur le marché, pour vous durer deux jours complets d’utilisation. Pour plus de commodité, Motorola Edge + propose une charge filaire et une charge sans fil TurboPower, et vous pouvez partager l’alimentation avec d’autres appareils en un clin d’œil avec le partage d’alimentation sans fil.

Son stéréo le plus fort et le plus puissant

Motorola Edge + possède les haut-parleurs stéréo les plus puissants et les plus puissants jamais créés sur un smartphone, ainsi qu’un réglage de précision pour des performances sonores de qualité professionnelle et un son plus profond et plus riche. La technologie de réglage audio provient de Waves, récipiendaire d’un prix GRAMMY technique, pour rendre votre musique, vos vidéos et vos appels téléphoniques plus forts et plus clairs que jamais.

Né de studios d’enregistrement et utilisé par des ingénieurs du son, des producteurs et des diffuseurs de musique, de films et de télévision, Waves offre des performances sonores de qualité professionnelle sur les haut-parleurs de smartphones d’une manière qui n’a jamais été réalisée auparavant.

Expérience Android gratuite, sans publicité et sans stock

Motorola s’engage à offrir aux consommateurs des expériences logicielles intuitives. Il n’y a pas de skins de logiciels maladroits, pas d’applications en double – juste Android 10 presque en stock.

Pour Edge +, Motorola a développé sur Android des moyens uniques d’améliorer l’expérience mobile des clients. C’est pourquoi Motorola Edge + présente My UX, qui permet aux utilisateurs de personnaliser leur expérience pour être encore plus intuitive et personnelle, afin qu’elle fonctionne comme ils le souhaitent. Et tout est au même endroit, l’application Moto!

Mon UX comprend toutes les grandes expériences de moto que les clients ont appris à connaître et à aimer, de l’allumage de la lampe de poche avec un simple geste de coupe au lancement de l’appareil photo avec la torsion d’un poignet.

Et avec Motorola Edge +, en plus des nouvelles interactions d’affichage Edge, My UX permet aux utilisateurs de faire passer la musique, les vidéos et les jeux au niveau supérieur avec des paramètres personnalisés et des commandes avancées. Les utilisateurs peuvent même créer leurs propres thèmes d’appareil en choisissant parmi des polices, des couleurs, des formes d’icônes et des animations de capteur d’empreintes digitales uniques, de sorte que leur téléphone est un sur un million. Mon UX donne vraiment aux utilisateurs le contrôle de leur expérience mobile.

Mises à jour de logiciel:

En plus de l’expérience propre d’Android 10 sur Motorola Edge +, les consommateurs devraient recevoir au moins deux mises à niveau du système d’exploitation Android.

Prix ​​et disponibilité

Le Motorola Edge + sera disponible en Smokey Sangria et Thunder Grey avec 12 Go de RAM et 256 Go de mémoire.

La pré-réservation pour Motorola Edge + commence sur Flipkart et les principaux magasins de détail hors ligne à partir du 19 mai à seulement 74 999 INR. Il devrait être mis en vente à partir du 26 mai 2020.

Offres de lancement exclusives:

Pour ajouter de la valeur au-delà de l’appareil, Motorola a également annoncé l’offre de lancement suivante que les acheteurs peuvent saisir lors de l’achat du Motorola Edge +.