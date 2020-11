Motorola apporte un changement pour que les acheteurs de Razr 5G ne s’inquiètent pas de se faire expédier une unité d’occasion

Hier, nous vous avons dit qu’avant qu’Amazon expédie le Motorola Razr 5G à un client, il sort le téléphone pliable de sa boîte de forme étrange pour fermer l’appareil avant de le remplacer. Il semble que l’expédition du Razr avec l’écran ouvert ait entraîné un trop grand nombre d’écrans fissurés, rayés ou endommagés lorsque ces unités sont arrivées chez les consommateurs. Et les modèles qu’Amazon a déballés, pliés et emballés à nouveau arrivaient avec quelque chose d’autre sur le téléphone qui irritait les acheteurs de Razr 5G: les empreintes digitales. Les consommateurs pensaient que les téléphones qu’ils avaient reçus avaient été expédiés en état usagé (nous en parlerons plus tard).

Motorola change la façon dont le Razr 5G est expédié



Comme le détaillant en ligne l’a noté dans la liste du Razr 5G sur son site Web: « À l’origine, le RAZR était censé être expédié en position dépliée. Cependant, pour mieux protéger l’écran, nous avons plié votre RAZR – il est plus sûr mais peut ne pas avoir l’air aussi élégant que nous l’espérions. Nous vous prions de nous excuser si vous voyez des empreintes digitales sur votre appareil. Nous vous assurons que votre RAZR est tout neuf. » Pourtant, cette déclaration pourrait ne pas apporter beaucoup d’assurance aux clients d’Amazon qui ont déboursé près de 1000 dollars pour le téléphone.

La boîte dans laquelle le Motorola Razr 5G est expédié

Selon ars technica, Motorola a décidé de faire un changement et expédie maintenant son combiné induisant la nostalgie plié directement de l’usine. Dans une déclaration faite vendredi, la société a déclaré: « Motorola conditionne le nouveau rasoir sous sa forme fermée au niveau de l’usine. Une fois que l’appareil quitte nos installations, il n’est pas rouvert. Motorola impose des exigences strictes en matière de manipulation avec des gants et des procédures d’assainissement, ainsi que des protocoles d’expédition visant à offrir une excellente expérience prête à l’emploi. Comme pour tous les produits, nous continuerons de surveiller de près et d’apporter des ajustements supplémentaires au besoin pour offrir la meilleure expérience client. «

Un autre problème a été soulevé lorsque Motorola a discuté de ses «procédures d’assainissement», y compris l’utilisation de gants. À quand remonte la dernière fois que vous avez entendu parler d’un criminel portant des gants pour laisser des empreintes digitales aux flics? Motorola a par la suite répondu à cet écart en déclarant: «Nous sommes conscients de ce problème et mettons en œuvre des mesures pour éviter que cela ne se produise à l’avenir.

Avant le changement, l’expérience client que les clients d’Amazon ont reçue ne valait pas exactement un commentaire cinq étoiles. Jetez un œil à cette critique d’une étoile laissée sur le site Web d’Amazon par Adolfo A. Sandoval Berro qui l’a publiée au début du mois. « J’étais vraiment excité de recevoir mon tout nouveau Mortorola Razr 5G 2020 mais devinez quoi ?? lors du déballage, quelle a été ma très décevante surprise ?? Le téléphone n’était pas tout neuf !!!! Quelqu’un l’a déjà manipulé !!! pas de film protecteur sur l’écran intérieur, le film protecteur sur l’écran extérieur était vraiment mal réglé et l’appareil est venu plié à l’intérieur de son emballage !!! (il vient déplié de la fabrication) et enfin et surtout, lors de l’inspection du couvercle du J’ai pu remarquer que quelqu’un a fait des coupes à la main à l’intérieur pour que le couvercle s’adapte avec le téléphone plié … C’est extrêmement décevant, je ne sais pas qui blâmer Motorola ou Amazon !!! Je n’ai pas non plus reçu de casque. «

D’autres critiques d’une étoile sur le site ont commenté le Razr 5G arrivant utilisé comme celui-ci: « Incroyable. Reçu le téléphone dans les mêmes conditions que celles décrites dans d’autres critiques. Plié, sans film sur l’écran intérieur et film tordu sur l’écran extérieur . L’écran montre des marques très distinctes des plis. Mais en plus des problèmes d’emballage, la principale raison qui m’a convaincu de renvoyer l’appareil, que je n’ai pas encore lu dans d’autres critiques, est que l’écran grince lors de l’ouverture et de la fermeture. »

Franchement, vous ne pouvez pas reprocher aux clients d’Amazon de croire que le téléphone qu’ils ont acheté a été utilisé. Après tout, le protecteur d’écran a été retiré (supprimant le frisson d’entendre le son du plastique se décollant de l’écran) et les empreintes digitales appartenant à un inconnu ont gâché la finition de l’appareil.

Si Motorola donne suite au changement, nous devrions voir une amélioration du ton des commentaires laissés par les acheteurs de Razr 5G.