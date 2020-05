Motorola a commencé à déployer la mise à jour Android 10 OTA pour le smartphone Motorola Razr en Inde

Selon un communiqué de presse officiel que nous avons reçu aujourd’hui, Motorola a annoncé qu’il avait commencé à déployer la mise à jour OTA du logiciel Android 10 sur son smartphone emblématique Motorola Razr en Inde. Le nouveau logiciel, qui remplace Android 9 pie, offre une expérience plus intelligente et plus simple, qui s’adapte à vous. Non seulement cela, mais en gardant l’intérêt des consommateurs sur la priorité, Motorola a également annoncé que le Razr devrait recevoir un 2e Android Mise à niveau du système d’exploitation.

Motorola a travaillé en étroite collaboration avec Google pour intégrer les meilleures fonctionnalités d’Android 10 à l’expérience du logiciel Quick View. S’appuyer sur les commentaires des consommateurs pour apporter plus d’expériences riches, intuitives et immersives qu’ils souhaitent.

La mise à niveau du Razr vers Android 10 offre une nouvelle apparence rationalisée tout en améliorant et en étendant considérablement la fonctionnalité d’affichage Quick View, offrant une expérience pliable inégalée basée sur les commentaires des consommateurs.

Les consommateurs peuvent désormais utiliser l’affichage Quick View pour interagir avec les notifications en utilisant la réponse intelligente, répondre avec la voix via l’assistant Google, saisir n’importe quelle réponse avec un clavier complet, passer un appel téléphonique via le clavier ou le raccourci de contact, passer un appel vidéo via le raccourci de contact , contrôlez la musique avec une conception de carte de notification mise à jour, naviguez via Google Maps directions détaillées et plus encore!