MotoGP Portugal | Les adieux émotionnels de Jack Miller à l’équipe après la deuxième place

GT OMEGA support de volant pour volant Thrustmaster TX Racing Ferrari 458 Italia & Pédales, Xbox One, PC - Compact, pliable et inclinable pour une expérience de console de jeu ultime

COMPATIBILITÉ: Il s'agit d'un support de volant de conception universelle qui s'adapte à tous les jeux de roues, de pédales et de supports de changement de vitesses des séries Logitech, Fanatec et Thrustmaster disponibles sur le marché. Spécialement conçu pour les Logitech G25, G27, G29, G920, G923, Thrustmaster T500RS, T300RS, TX Ferrari F458 et Fanatec Clubsport. PLEINEMENT RÉGLABLE: le support de jeu GT Omega est entièrement réglable en hauteur et en inclinaison afin que vous puissiez régler la molette et la pédale sur toutes les positions ergonomiques dont vous avez besoin. Et vous pouvez également monter le levier de vitesses sur les deux côtés, à gauche et à droite. PLIABLE & COMPACT: Après avoir apprécié le jeu, vous pouvez facilement plier ce support et stocker n'importe où dans votre maison sans utiliser plus d'espace. La conception compacte vous permet également de l'emporter n'importe où pour garder votre enthousiasme de jeu avec vous. ROBUSTESSE ET SOLIDE COMME UNE ROCHE: Le support GT Omega présente un design à double longeron. Ce style offre une plus grande rigidité et un meilleur accès aux pédales pour la conduite "Heel n Toe" sans barre centrale. Construit à partir de tubes en acier, cet appareil est très solide et durera des années. JOUEZ FACILEMENT: le support de jeu est conçu pour améliorer votre expérience de jeu de simulation tout en jouant à des jeux de course sim dans n'importe quelle situation. Étant solide et rigide, ce support garantira la sécurité de vos jeux électroniques.