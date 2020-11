Moto G 5G se dirige vers Verizon avec Snapdragon 750G, triple caméra, plus

Le Moto G 5G Plus est le smartphone Motorola 5G le plus abordable du marché à l’heure actuelle, mais Des informations divulguées ont révélé qu’il y aura bientôt un modèle encore moins cher qui abandonnera la marque « Plus ».

Une grosse batterie pour aller avec le grand écran OLED

Baptisé « Kiev » et destiné à être commercialisé sous le nom de « Motorola Moto G 5G » sur les marchés internationaux, le smartphone en question est doté du nouveau chipset Qualcomm Snapdragon 750G à l’intérieur.La dégradation des performances par rapport au modèle de marque Plus, qui est alimenté par le Snapdragon 765, devrait être minimal. Sur une note connexe, le chipset est pris en charge par 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne extensible.

À l’extérieur, le manque de marque Plus ne s’est pas traduit par un package plus petit. Motorola a équipé le Moto G 5G d’un écran OLED de 6,66 pouces prenant en charge une résolution Full-HD +, un contenu HDR et un taux de rafraîchissement de 60 Hz.

Selon un image qui fuit, le passage à OLED apporte également un trou de perforation centré plutôt que celui positionné dans le coin gauche ou droit. Les lunettes, en revanche, sont exactement ce à quoi vous vous attendez – minces avec un menton plus épais.

Motorola est devenu connu pour ses batteries généreuses ces dernières années et cette tendance se poursuit avec le Moto G 5G. Plus précisément, il a été équipé d’une cellule de 5000 mAh qui prend vraisemblablement en charge une forme de charge rapide.

En ce qui concerne le côté logiciel, les clients peuvent s’attendre à Android 10 dès la sortie de la boîte, bien qu’une mise à jour vers Android 11 à un moment donné l’année prochaine soit probable. Les autres fonctionnalités incluent NFC et un bouton Assistant Google sur le modèle international.