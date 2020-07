Moto G 5G Plus offre des données rapides et un affichage à 90 Hz pour 349 €

Le nouveau téléphone de Motorola rend la 5G plus accessible dans les téléphones de milieu de gamme.

Il comprend également un écran à 90 Hz, quatre caméras arrière et même deux caméras selfie.

Il ne sera pas disponible aux États-Unis, mais un autre téléphone 5G moins cher arrive.

Vous n’aurez pas à dépenser une petite fortune sur des produits phares comme le Moto Edge Plus pour obtenir un téléphone Motorola avec 5G intégré. La société a dévoilé le Moto G 5G Plus, un appareil de milieu de gamme qui devrait rendre la technologie sans fil plus rapide plus accessible.

Les données 5G sont sans aucun doute le principal attrait, mais il s’agit d’un combiné assez puissant même si vous êtes «coincé» avec le LTE. Vous pouvez vous attendre à un écran FHD + de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz (encore relativement rare dans cette classe), le processeur Snapdragon 765 que l’on trouve dans l’Edge normal, la prise en charge double SIM et une batterie lourde de 5000 mAh avec une charge rapide de 20 W.

Les caméras arrière sont relativement familières et comprennent un capteur principal de 48 MP, une caméra ultra-large de 8 MP, une macro caméra de 5 MP et un capteur de profondeur de 2 MP. À l’avant, cependant, il y a un premier système double selfie pour Motorola qui comprend un capteur principal de 16 MP (réglé pour les photos en basse lumière) ainsi qu’un capteur ultra large pour les photos de groupe et les autoportraits panoramiques.

Le Moto G 5G Plus arrive en Europe le 8 juillet à partir de 349 € (environ 394 $) pour un modèle de démarrage avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage extensible. Dépensez 399 € et vous obtiendrez 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il arrivera également en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis et sur «de nombreux autres marchés» à l’avenir, mais ne vous attendez pas à ce qu’il atteigne les États-Unis. Vous devrez vous contenter du Moto Z4 et de son Moto Mod 5G pour l’instant si vous voulez un téléphone Motorola bon marché avec 5G.

Vous n’aurez pas à vous passer longtemps d’un téléphone 5G abordable si vous vivez aux États-Unis. Motorola a promis un téléphone 5G à moins de 500 $ pour l’Amérique du Nord cet automne. La société ne fournit pas plus de détails que cela, mais il est évident que vous obtiendrez un appareil différent.

