Moto G 5G lancé en Inde avec SoC Snapdragon 750G, appareil photo 48MP, batterie 5000mAh et plus

Motorola a lancé aujourd’hui son téléphone 5G le plus abordable, le Moto G 5G, sur le marché indien. Le nouveau téléphone Moto G 5G est le téléphone le plus abordable de la société, prêt pour la 5G et livré avec Snapdragon 750G SoC.

Le nouveau Moto G 5G sera en concurrence avec d’autres smartphones du milieu de gamme supérieur (20K-30K INR) en Inde. Maintenant, pour revenir au Moto G 5G, le téléphone est alimenté par le SoC Snapdragon 750G couplé à seulement 6 Go de RAM + 128 Go de stockage en Inde.

Les autres points forts du nouveau Moto G 5G incluent une configuration de triple caméra arrière, une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide TurboPower 20 W, une caméra arrière principale de 48 MP et un écran Full HD + de 6,7 pouces compatible HDR10. Le nouveau Moto G 5G est également certifié IP52 pour la protection contre la poussière.

Le téléphone fonctionne sur la dernière version d’Android 10 prête à l’emploi. Vous pouvez également étendre le stockage à l’aide d’une carte microSD (jusqu’à 1 To).

Prix ​​et date de disponibilité du Moto G 5G en Inde

Le Moto G 5G est vendu en Inde à Rs. 20 999 pour la seule variante de stockage de 6 Go de RAM + 128 Go. Le téléphone est exclusivement disponible sur Flipkart et les offres de lancement incluent 5% de cashback sur les cartes SBI et Axis. Les cartes bancaires HDFC bénéficient d’une réduction de Rs. 1000 portant le prix à Rs. 19.999. Moto G 5G sera disponible dans les options de couleur Volcanic Grey et Frosted Silver.