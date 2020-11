Moto E7 rend la fuite: Motorola pourrait intensifier son jeu bas de gamme

Les rendus de Moto E7 ont apparemment fui en ligne.

Les mises à niveau apparentes comprennent une batterie plus grosse, un lecteur d’empreintes digitales et deux caméras arrière.

La série E de Motorola a généralement été la ligne de smartphones la moins chère de son portefeuille, apportant les bases à un prix raisonnable. Le Moto E7 Plus a déjà été lancé plus tôt cette année, mais nous n’avons pas vraiment entendu parler du modèle standard.

Heureusement, l’informateur Twitter Abhishek Yadav a maintenant posté rend le Moto E7 vanille. Les images montrent un téléphone avec une configuration à double caméra arrière, ce qui semble être un scanner d’empreintes digitales arrière et une encoche en forme de goutte d’eau à l’avant. Les images montrent également des coloris turquoise et gris. Découvrez-les ci-dessous.

Yadav affirme également que le téléphone sera équipé d’un panneau HD + de 6,5 pouces, d’une configuration de caméra arrière 48MP + 2MP, d’une caméra selfie 5MP, d’une batterie 4000mAh et d’Android 10.

Il n’y a pas de mot sur le processeur, mais cela constituerait quand même une mise à niveau significative par rapport au Moto E6 de plusieurs manières. Le E6 offre une seule caméra arrière de 13 MP et une batterie de 3000 mAh, nous nous attendons donc à une meilleure qualité d’image et une plus longue endurance avec le nouveau téléphone. L’ancien téléphone ne dispose pas non plus d’un scanner d’empreintes digitales, nous pourrions donc être configurés pour une mise à niveau ici aussi. Le seul inconvénient majeur est que l’E7 n’est apparemment pas livré avec la dernière version d’Android.

Le Moto E6 vendu au détail pour ~ 150 $ aux États-Unis, nous nous attendons donc à un prix similaire pour cet appareil s’il vient aux États-Unis. Mais j’espère que l’entreprise adoptera des prix plus attractifs en Europe et en Inde, étant donné la concurrence accrue de Xiaomi et Realme. Vous recherchez plus de bonté budgétaire? Alors consultez notre liste des meilleurs téléphones bon marché que vous pouvez acheter.