Moto E7 rend et fuite de spécifications en ligne: le téléphone est équipé d’un appareil photo principal de 48 MP et d’une batterie de 4000 mAh

Rendus du milieu de gamme Moto E7 par Motorola a fait surface, détaillant à peu près à quoi ressemblera le prochain téléphone. Android Central signale une nouvelle fuite, qui nous donne des informations sur l’apparence de l’appareil, ainsi que certaines de ses spécifications. Le Moto E7 aurait un écran HD + de 6,5 pouces, une configuration à double caméra et une grosse batterie de 4000 mAh.

Les rendus du téléphone qui ont fui sont la courtoisie du leaker Abhishek Yadav sur Twitter , qui a également détaillé dans son article les spécifications du Moto E7. Dans l’ensemble, le téléphone ressemble assez au Moto E7 Plus, sorti en septembre. À l’avant, l’encoche en forme de goutte d’eau du Moto E7 abrite sa caméra selfie 5MP. L’écran est entouré de minces lunettes et d’un menton légèrement plus grand en bas. L’écran lui-même a une diagonale de 6,5 pouces avec une résolution HD +.

En retournant le téléphone, nous voyons son système à double caméra: un capteur principal de 48MP et un capteur de profondeur de 2MP. Le téléphone devrait être disponible en bleu ou en gris. La batterie est conçue pour être de 4000 mAh, ce qui devrait être suffisant pour alimenter l’appareil pendant au moins un jour ou deux d’utilisation modérée. Malheureusement, Yadav ne donne pas d’informations sur le processeur du Moto E7, et il ne dit encore rien sur les options de stockage ou de RAM. De plus, l’appareil sera livré avec Android 10, au lieu d’Android 11, prêt à l’emploi.

Quant à la date de sortie du Moto E7, elle devrait être quelque temps avant la fin de 2020.