Motive : le mobile du crime sur France 2 : Angie Flynn reprend du service ce soir

Cette série dramatique policière non conventionnelle pose la question du “pourquoi” plutôt que “qui”. En effet, chaque épisode commence par révéler non seulement la victime mais aussi le tueur, à la Colombo. Une équipe d’enquêteurs, dirigée par l’inspecteur Angie Flynn (Kristin Lehman), tente de rassembler les indices. Les téléspectateurs se frayent eux-mêmes un chemin dans un labyrinthe complexe d’indices, tout en ayant un aperçu du tueur avant et après que le crime ait été commis. Angie et son équipe tentent de découvrir le mobile en découvrant le lien entre le tueur et la victime et les preuves nécessaires pour résoudre le crime.

Ce soir, lundi 26 juillet, France 2 propose deux épisodes inédits de Motive : le mobile du crime, à savoir les épisodes 9 et 10 de la saison 3 intitulés respectivement Meilleures ennemies et Purgatoire. Voyons un peu de quoi vont parler les enquêtes de ce soir.

Meilleures ennemies

L’assistante d’un photographe prospère mais sordide est assassinée ; et plus tard, tous les détectives sont interrogés par un sergent des affaires internes qui recherche le lien entre Angie et Neville Montgomery.

La victime : Nika Reid, assistante du célèbre mais sordide photographe Eric Sharpe, qui aime faire la fête avec ses jeunes modèles féminins et son personnel, la plupart prêts à faire tout ce qu’il dit pour gagner son influence et progresser dans le métier. Le tueur : Stacy Lawford, qui travaille pour un blog de potins en ligne local appelé Wicked City, spécialisé dans les histoires locales salaces. Stacy est aussi la colocataire et la meilleure amie de Nika. Eric a découvert le cadavre de Nika dans son lit lorsqu’il s’est réveillé après une soirée agitée dans son studio. Les détectives pensent qu’Eric est la personne qui a poignardé Nika à mort car il semble faire tout ce qui est nécessaire pour se protéger, y compris se nettoyer et appeler un avocat avant même d’appeler le 911. Lorsqu’Eric se décide enfin à parler, il jure qu’il ne se souvient de rien entre le moment où les policiers sont venus la veille au soir, suite à des plaintes pour nuisances sonores, pour faire cesser la fête et le moment où il s’est réveillé pour trouver Nika déjà morte à ses côtés. Angie, la responsable de l’enquête …

Purgatoire

L’équipe découvre deux corps dans une clinique chirurgicale ; Angie a peur que quelqu’un la suive. Angie enquête sur le meurtre d’un chirurgien esthétique, Garrison Osgood, qui avait ouvert sa propre clinique avec son associée, le docteur Lucy Everhillet. Les soupçons tombent sur la propriétaire et gérante d’un club de strip-tease rebaptisé récemment.

Mettant en vedette Kristin Lehman, Louis Ferreira, Brendan Penny, Warren Christie et Lauren Holly, MOTIVE est signée Daniel Cerone (Dexter, The Mentalist) et des producteurs exécutifs Louise Clark et Rob Merilees. La série a reçu quatre nominations aux Canadian Screen Awards 2014 pour sa saison inaugurale, notamment des mentions dans les catégories Meilleure série dramatique et Meilleure réalisation dans une série dramatique.