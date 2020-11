Moteur, variantes et caractéristiques de Nissan Magnite révélés avant le lancement!

Nissan proposera le Magnite en cinq variantes et ils ont également révélé l’option du groupe motopropulseur disponible avec chaque variante ainsi que quelques caractéristiques phares. L’annonce des prix du Magnite pourrait avoir lieu dès fin novembre.

L’espace SUV sous-compact sera bientôt agrémenté d’une autre offre, mais la Magnite n’est pas simplement une autre voiture pour Nissan. Le Magnite s’est vu confier le rôle de reconstruire la présence de Nissan en Inde. Lors de l’aperçu mondial de la Nissan Magnite, nous sommes repartis impressionnés par certaines caractéristiques vraiment intéressantes du segment et, bien sûr, son style, mais ce sera le prix qui sera la clé du succès de la Magnite. Avant son lancement, Nissan a maintenant partagé les détails du moteur, de la boîte de vitesses et des variantes du SUV sous-compact Magnite.

Options de moteur Nissan Magnite

Nissan proposera deux options de moteur à essence de 1,0 L sous le capot de la Magnite. Le moteur de basse spécification de la Magnite est un moteur à essence à aspiration naturelle B4D à double VVT ​​de 1,0 litre qui produit 72 ch et sera couplé à une boîte de vitesses manuelle à 5 vitesses. Le moteur haut de gamme est le moteur essence 1,0 litre turbo HRA0 qui produit une puissance de pointe de 95 ch. Ce moteur sera accouplé à la boîte de vitesses manuelle à 5 vitesses ou à une boîte de vitesses automatique CVT. Ces chiffres ne sont toujours pas les meilleurs de la classe et le Magnite pourrait manquer de rythme. De plus, aucun moteur diesel ne sera proposé.

Variantes Nissan Magnite

Nissan proposera le Magnite en cinq variantes en Inde – XE, XL, XV, XV Premium et XV Premium (O). Le moteur à aspiration naturelle de 1,0 L sera offert sur tous, sauf la variante haut de gamme. Pendant ce temps, le moteur turbo-essence de 1,0 L sera offert sur tous, sauf la variante de base. De plus, vous pouvez également opter pour le pack Technologie de Nissan qui intègre des fonctionnalités telles que la charge sans fil, le purificateur d’air, l’éclairage d’ambiance, les lampes de flaque d’eau et les haut-parleurs JBL sur les trois principales variantes uniquement.

Voici un résumé des options de groupe motopropulseur disponibles avec chaque variante.

XE XL XV XV Premium XV Premium (O) 1,0 litre NA essence avec MT Oui Oui Oui Oui Non 1,0 litre turbo essence avec MT Non Oui Oui Oui Oui Turbo essence de 1,0 litre avec CVT Non Oui Oui Oui Oui

Caractéristiques de la Nissan Magnite Variant-Wise

Intérieurs Nissan Magnite.

Nissan a également révélé certaines des caractéristiques les plus marquantes de chacune des versions de la Magnite et voici un bref aperçu de la même chose. Toutes les variantes sont équipées de série de deux airbags, d’un ABS avec EBD et de capteurs de stationnement arrière.

XE

Roues en acier de 16 pouces

Plaques de protection

Rails de toit fonctionnels avec une capacité de transporter 50 kg

Combiné d’instruments TFT 3,5 pouces

Intérieurs bicolores

XL

Système audio avec six haut-parleurs

Commandes audio au volant

Contrôle automatique de la température

ORVM électroniques ajustables et pliables

XV (Tech Pack est facultatif)

C’est là que les fonctionnalités intéressantes et sophistiquées commencent à entrer.

Jantes en alliage bicolores de 16 pouces

LED DRL et antibrouillards

Un système d’infodivertissement à écran tactile de 8 pouces avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil, les premiers du segment

Tableau de bord coloré de 7 pouces

Fonction de reconnaissance vocale

Démarrage par bouton poussoir

Caméra de vision arrière

XV Premium

Régulateur de vitesse

Lampes frontales à LED à deux projecteurs

Caméra à 360 degrés

Moniteur de pression des pneus

Intérieurs tout noirs plus sportifs

Nissan n’a pas encore révélé les caractéristiques du Magnite XV Premium (O) haut de gamme.

L’annonce du prix de la Nissan Magnite pourrait avoir lieu dès la fin novembre.

Attentes de lancement et de prix

Nissan a déjà commencé la production en série du Magnite dans son usine d’Oragadam à Chennai et des sources suggèrent que l’annonce des prix pourrait avoir lieu dès la fin novembre. Nissan cherchera à fixer le prix du SUV sous-compact de manière très agressive et nous nous attendons à un prix de départ d’environ Rs 5,5 lakh pour la variante XE de base. Le prix haut de gamme de la Magnite pourrait aller jusqu’à Rs 7,5 lakh pour la variante premium XV entièrement chargée avec ensemble technologique et option CVT turbo-essence. Ce serait alors le SUV sous-compact le plus abordable de sa catégorie et c’est exactement ce dont Nissan a besoin. Les principaux rivaux du Magnite incluent le Kia Sonet, le Hyundai Venue, le Tata Nexon, le Mahindra XUV300, le Ford EcoSport, le Maruti Suzuki Vitara Brezza et le Toyota Urban Cruiser.