Mort sur le Nil : les premières critiques sont tombées

Le film de Branagh meilleur que le précédent ? Armé d’un autre casting de stars et de nombreuses controverses réelles, Mort sur le Nil arrive ce mercredi, et les premières critiques sont là.

Les critiques du dernier mystère d’Hercule Poirot de Kenneth Branagh, Mort sur le Nil, sont arrivées avant la sortie de mercredi. Après avoir créé la surprise au box-office avec le très étoilé Meurtre dans l’Orient Express en 2017, Keneth Branagh a repris son itération de Poirot pour sa deuxième adaptation d’Agatha Christie.

Dans Mort sur le Nil, Poirot voyage à bord d’un paquebot fluvial appelé le S.S. Karnak lorsqu’un des riches passagers est assassiné, laissant au détective moustachu le soin de retrouver le responsable. À l’instar de Meurtre dans l’Orient Express, Mort sur le Nil bénéficie d’un casting de choix avec Gal Gadot, Annette Bening, Letitia Wright, Rose Leslie, Emma Mackey et Russell Brand.

Jusqu’à sa sortie, Mort sur le Nil a été confronté à de nombreux obstacles. En plus d’être retardé à plusieurs reprises depuis sa date initiale de novembre 2019, l’acteur principal Armie Hammer est devenu le sujet d’une immense controverse après que des femmes se soient manifestées l’année dernière pour l’accuser d’abus et d’agressions sexuels. Hammer a été écarté de nombreux projets à la suite de ces allégations, mais La Mort sur le Nil n’a pas été en mesure de le remplacer. Le marketing du film s’est donc efforcé de détourner l’attention de lui. Il y a également eu une certaine controverse au sujet de Wright en raison de ses commentaires anti-vaxx au cours de l’année dernière.

Les problèmes de la vie réelle mis à part, les critiques ont partagé leurs pensées sur Mort sur le Nil, et le consensus est plutôt favorable. Beaucoup l’ont qualifié de meilleur que Meurtre dans l’Orient Express, même si certains critiquent un début plus lent et la mise en scène de Branagh. Certains membres de la distribution ont reçu des éloges, dont Hammer. Faites défiler la page pour voir un échantillon de ce que les critiques disent de Mort sur le Nil.

“Le film est assez satisfaisant, bien qu’il s’agisse davantage d’un divertissement brillant, à l’ancienne, que d’un mystère diaboliquement intelligent. Dans de superbes compositions sur grand écran, la caméra du directeur de la photographie Haris Zambarloukas arpente les intérieurs élégants et les magnifiques décors égyptiens avec un objectif aigu trop souvent absent de l’intrigue qui devrait être plus serrée, plus précise.” The Hollywood Reporter

“Je ne révélerai pas qui est tué, mais le fait que cette personne nous manque activement joue en faveur du film. Il en va de même pour la performance de Hammer dans le rôle du rusé, arrogant et excessivement tannant Simon – la présence de l’acteur dans le film, après que des accusations d’abus aient été portées contre lui, a été considérée comme problématique, mais il faut dire qu’il crève l’écran plus que la plupart des autres acteurs.” Variety

“Branagh s’était déjà amusé de l’approche du détective consistant à “accuser d’abord, accepter un alibi en béton ensuite” dans le film précédent, mais il s’en donne à cœur joie ici – pour mieux faire comprendre à quel point il peut être difficile d’accepter l’amour dans sa vie quand on accuse fiévreusement tous ceux que l’on rencontre d’avoir commis un meurtre élaboré. Si cette méthode ralentit le deuxième acte du film, qui se transforme en une série répétitive de monologues à la minute, il est bon que les seconds rôles de Branagh apportent tous un petit quelque chose à la table.” IndieWire

Dans l’ensemble, Mort sur le Nil ne semble pas trop menacé d’être tiré vers le bas par ses problèmes hors écran. Reste à savoir si le public sera prêt à tout mettre de côté, mais en tant que film, Mort sur le Nil a largement conquis ses premiers spectateurs. Certains l’ont même qualifié de l’un des meilleurs films de Branagh, ce qui est un véritable éloge si l’on considère que son film précédent, Belfast, sorti l’automne dernier, est l’un des favoris pour les Oscars de cette année. Son style de mise en scène pour les mystères de Poirot semble encore susciter des réactions mitigées, mais la performance de Branagh dans le rôle du détective est considérée comme un point fort cette fois-ci.

D’autres membres de la distribution ont reçu des éloges particuliers, notamment Mackey et Sophie Okonedo. Les critiques sont, comme on pouvait s’y attendre, plus mitigées à l’égard de Hammer, et pas seulement en raison des allégations dont il fait l’objet. Mort sur le Nil semble avoir connu un démarrage plus lent qu’espéré, et il doit travailler avec une grande distribution qui n’a pas toujours droit à son dû. Néanmoins, si l’on a été déçu par Meurtre dans l’Orient Express, il se peut que Mort sur le Nil puisse rattraper ses erreurs passées.