Mort d’un homme à dames, Toile, Assassins, The Surgeon’s Cut, The Ripper – / Film

Les bandes-annonces sont une forme d’art sous-estimée dans la mesure où elles sont souvent considérées comme des véhicules pour montrer des images, expliquer des films ou montrer leur main sur ce à quoi les cinéphiles peuvent s’attendre. Étranger, domestique, indépendant, gros budget: quelle meilleure façon de perfectionner vos compétences de cinéphile réfléchi qu’en déconstruisant ces petites publicités?

Cette semaine, nous perdons la raison, parlons à un médecin, partons en Malaisie pour tuer notre frère, essayons de résoudre un mystère de meurtre en Angleterre et voyons à quoi ressemble un tearjerker animé.



Mort d’un homme à dames

Réalisateur Matt Bissonnette on dirait qu’il a capturé quelque chose de grand avec l’un des meilleurs du secteur.

Gabriel Byrne joue Samuel O’Shea, un professeur roué qui a été diagnostiqué avec une tumeur au cerveau. Cela le fait se délecter de son passé et halluciner dans le présent. Il a également deux enfants et un mariage qui s’effondre. Un Frankenstein se glisse au bar à un moment donné, et son père, qui est mort quand il était petit, n’arrête pas d’apparaître pour discuter. Souvent, ses rêveries se transforment en chansons joyeuses et en numéros de danse, tous inspirés de la musique de Leonard Cohen. Alors que les choses deviennent encore plus désorientantes, Samuel décide de se retirer dans une région rurale d’Irlande. Là, il rencontre une femme locale parfaite sous la forme de Charlotte (Jessica Paré). Elle a le même âge que ses enfants, mais elle répond aux charmes et à l’intelligence espiègles de l’homme plus âgé, le fondant à un moment où il craint de perdre la tête.

Je suis frappé par toute cette bande-annonce. Byrne organise une démonstration en clinique, illustrant simultanément comment jouer petit et comment jouer à la maladie mentale pour que tout soit déchirant et crédible. Il ne suragit pas, il n’est pas mélodramatique, il ne fouette pas les lunettes contre un mur pour montrer à quel point il est frustré de perdre ses capacités cognitives. Si quoi que ce soit, on dirait qu’il recule, il regarde à l’intérieur et garde sa performance subtile. C’est peut-être l’Irlandais en moi, mais le regarder se frayer un chemin à travers une idée de concept élevé comme celle-ci, avec cet accent, est un délice.

Assassins

Réalisateur Ryan White mieux surveiller son dos.

Le meurtre déroutant du frère de # KimJongUn dans un aéroport malais déclenche une enquête captivante. Au centre de l’histoire, deux femmes sont jugées. Qui sont-ils? Assassins féroces ou pions dans un jeu tordu? L’histoire va bien au-delà des gros titres, explorant plus en détail l’éducation de chaque femme, une en Indonésie rurale et une au Vietnam. #ASSASSINS questionne tous les angles de cette affaire, de la traite des êtres humains à l’espionnage politique de haut niveau en passant par la dynamique interne de la dynastie nord-coréenne.

L’un des assassinats publics les plus flagrants de mémoire récente doit sûrement être le meurtre du frère de Kim Jong Un de la Corée du Nord dans un aéroport malais. Il contient un peu de tout ce que vous attendez d’un documentaire déchiré des gros titres sur un homme tué en plein jour: intrigue, liens avec des hauts fonctionnaires du gouvernement, pats, tromperie et, finalement, la question de savoir qui allumé en vert toute l’opération. Ce n’est pas aussi intrigant que le meurtre de JFK, mais de nos jours, ça ira.

L’Eventreur

Directeurs Ellena Wood et Jesse Vile nous donnent plus de vrais crimes dans lesquels plonger nos yeux.

Pendant cinq ans, entre 1975 et 1980, les meurtres du Yorkshire Ripper ont jeté une ombre noire sur la vie des femmes du nord de l’Angleterre. 13 femmes étaient mortes et la police semblait incapable d’attraper le tueur. Personne ne se sentait en sécurité – et chaque homme était un suspect.

Il est évident que nous avons tous un appétit vorace pour le vrai crime, et nous ne nous arrêterons pas en tant que nation tant que chaque massacre de vies innocentes n’aura pas reçu le traitement documentaire qu’il mérite. En ce qui concerne ces types de crimes, ce serait en haut de la liste pour un vrai fan de polar en ce sens que vous avez un tueur en série qui s’est déchaîné pendant cinq ans. Il a tous les attributs d’une bonne nuit de télévision, alors réjouissez-vous de votre dernière exposition sur qui a tué 13 femmes.

Toile

Réalisateur Frank E. Abney III sait ce qu’il fait.

CANVAS raconte l’histoire d’un grand-père qui, après avoir subi une perte dévastatrice, est envoyé dans une spirale descendante et perd son inspiration pour créer. Des années plus tard, il décide de revisiter le chevalet et de prendre le pinceau… mais il ne peut pas le faire seul.

J’ai regardé cette bande-annonce plusieurs fois et, à chaque fois, j’en ai été complètement enchantée. Il y a une humeur, un tempo, un style, qui est indéniablement humain qui transparaît à l’écran. Après avoir regardé la bobine d’Abney, je peux voir comment cette lueur de Pixar déteint sur son travail. Vous n’avez pas besoin de visiter l’étrange vallée pour rendre l’animation réaliste. Il vous suffit de jouer à cette bande-annonce pour voir comment vous pouvez donner à l’animation 3D un aspect poétique. Je ne sais pas ce qui va se passer ici, je ne sais toujours pas de quoi il s’agit, mais à une époque où nous avons tous trop de choix, il n’y a aucun moyen que je laisse passer celui-ci.

La coupe du chirurgien

L’importance des travailleurs de la santé ici et dans le monde ne saurait être suffisamment soulignée.

Ce sont des philosophes, des conteurs et des pionniers dans leur domaine. Quatre chirurgiens réfléchissent à leur vie et à leur profession dans cette série documentaire inspirante.

Le dévouement, les vies qu’ils affectent, ce ne sont pas seulement les histoires de certains rubes qui travaillent dans un bureau. La bande-annonce le positionne en douceur et sans effort comme un documentaire non sans point de vue, mais partageant le point de vue de ceux qui participent au travail.

