Morning watch : Ce qui fait les meilleurs cris d’horreur, à la découverte de Mme Maisel

The Morning Watch est une fonctionnalité récurrente qui met en avant une poignée de vidéos remarquables provenant du web. Il peut s’agir d’essais vidéo, de productions réalisées par des fans, de longs métrages, de courts métrages, de sketchs hilarants ou de tout ce qui a trait à des films et des émissions de télévision.

Dans cette édition, un coach d’acteur professionnel examine ce qui fait le meilleur et le pire des cris d’horreur, de Psycho and Scream à Troll 2 et The Blob. De plus, regardez un montage produit à distance mettant en vedette The Marvelous Mrs. Maisel et la musique originale de l’émission, et assistez à la table ronde des actrices comiques du Hollywood Reporter avec Jameela Jamil, Amy Sedaris, Tiffany Haddish et bien d’autres.

Tout d’abord, Scott Sedita, coach professionnel d’acteurs, s’est assis pour examiner ce qui fait le meilleur et le pire des cris d’horreur pour Insider. Des extraits de Scream, Psycho, Halloween, The Shining, The Blob, The Wicker Man, House of Wax, Troll 2, et bien d’autres sont analysés par Sedita pour déterminer pourquoi certains cris résonnent et d’autres tombent à plat.