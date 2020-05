Morgan lève 1,39 million de livres sterling pour les secours contre les coronavirus – Africadaidly

Le cadeau de voiture de Morgan pour l’appel de BBC Children in Need et de Comic Relief « The Big Night In » a rapporté 1,39 million de livres sterling.

Le montant, qui sera égalé par le gouvernement, aidera les plus vulnérables du Royaume-Uni qui ont été touchés par la pandémie.

Le vainqueur du Morgan Plus Four a été contacté et est « ravi et dépassé » d’avoir remporté la voiture.

Les clés leur seront remises à la suite d’une visite exclusive de l’usine Morgan à Malvern, dans le Worcestershire, et d’une séance de spécification de véhicule sur mesure avec l’équipe de conception interne de l’entreprise, après la levée des mesures de verrouillage.

La Morgan Motor Company, qui a fait don de la voiture pour l’appel, paiera également la première année d’impôt et d’assurance du gagnant, ainsi que deux ans de service.

Le Plus Four est le nouveau modèle de Morgan. Il peut sembler familier, mais sous sa peau se trouve la plate-forme en aluminium collé de pointe, qui offre des niveaux élevés de résistance et de rigidité, mais ne pèse que 97 kg à elle seule.

La puissance provient d’un moteur BMW 2,0 litres TwinPower Turbo produisant 255 ch, assez pour accélérer le Plus Four de 0 à 62 mph en aussi peu que 4,8 secondes, et une vitesse de pointe de 149 mph. Le gagnant pourra choisir entre une boîte manuelle à six rapports engageante ou une boîte automatique à huit rapports avancée, selon ses préférences.