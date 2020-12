Morgan Freeman, Amy Schumer et plus claquent le nouveau plan de santé SAG-AFTRA (vidéo)

L’opposition aux récents changements apportés au plan de santé SAG-AFTRA a atteint un nouveau niveau mardi, alors que plusieurs stars d’Hollywood ont publié une nouvelle vidéo claquant la guilde des acteurs au moment même où un recours collectif a été déposé contre les administrateurs du plan de santé.

La vidéo a été publiée par SOS Health Plan, un groupe de membres du SAG-AFTRA opposé aux changements du plan de santé et dirigé par des membres clés du conseil local de SAG-AFTRA Los Angeles, qui s’est prononcé à plusieurs reprises contre le leadership de la guilde nationale ces derniers mois. Les acteurs présentés dans la vidéo incluent Morgan Freeman, Mark Hamill, Whoopi Goldberg, Amy Schumer, Vincent D’Onofrio, Martin Sheen et Ed Asner, qui a été président de la SAG de 1981 à 1985 et est répertorié comme plaignant dans le nouveau procès. .

De @SOSHealthPlan: Tout le devoir des syndicats est de protéger les membres les plus vulnérables. 95% des #SAGAFTRA les membres gagnent <25K / an.

Ce sont des remplaçants. Cascades. VO. Contexte. 12K vient de recevoir son plan de santé. Pendant une pandémie. Qu’est-ce que tu ferais?#SOSHealthplan pic.twitter.com/2VzWD2kcFg – Onze films (@Eleven_Films) 1 décembre 2020

La vidéo s’ouvre sur un discours de Freeman et Clancy Brown, un acteur dont les rôles incluent «Highlander», «The Shawshank Redemption» et «Starship Troopers» ainsi que des rôles vocaux dans «Spongebob Squarepants» et d’autres émissions animées et jeux vidéo. «Le jour où j’ai reçu ma carte syndicale, je suis devenu membre d’une famille professionnelle… soutenue par un groupe puissant qui protégerait mes intérêts», a déclaré Brown. «Même après que j’ai arrêté de travailler, ils m’ont promis d’être là pour moi. J’ai accepté cette alliance.

En août, les administrateurs du régime d’assurance-maladie ont annoncé des changements au régime dans le but de réduire les coûts croissants, notamment en augmentant l’exigence de rémunération annuelle à 25 950 $ et en supprimant la capacité de compter les résidus dans cette exigence pour tout membre qui a pris une pension. SOS Health Plan affirme que les changements retireront près de 12 000 membres de la couverture de soins de santé du syndicat dans laquelle ils ont cotisé pendant des décennies.

Alors que SAG-AFTRA a mis en place un marché avec Via Benefits pour permettre aux personnes touchées de trouver une couverture de remplacement, le recours collectif indique qu’une telle couverture de remplacement «coûtera beaucoup plus cher à de nombreux artistes, à leurs personnes à charge et aux conjoints survivants» que dans le cadre du plan de santé de la guilde, et SOS Health Plan dit que les changements sont une trahison des membres les plus durables de la guilde.

«Pourquoi le syndicat ne se bat-il pas pour moi?» demande Whoopi Goldberg dans la vidéo. «J’ai cotisé au régime de santé pour toute ma carrière. Je suis énervé. Je suis vraiment énervé.

SOS Health Plan a également accusé la direction de la guilde de ne pas avoir informé les membres de la situation financière du plan de santé lors des récentes négociations contractuelles avec l’Alliance of Motion Picture and Television Partners, qui a été approuvée par les membres du SAG-AFTRA avec 74% des voix des semaines avant la santé. des changements de plan ont été annoncés. Les contributions des studios au plan de santé sont discutées lors des entretiens AMPTP.

«Pourquoi nos dirigeants forceraient-ils un vote pour approuver des contrats qui ne protègent pas nos soins de santé?» a demandé l’acteur vétéran Jodi Long.

Le nouveau procès, déposé par Asner et neuf autres membres de la SAG-AFTRA, affirme que les changements apportés au régime de santé et le fait que les fiduciaires ne soient pas conscients des difficultés financières auxquelles la structure du régime est confrontée sont en violation de la loi sur la sécurité de l’assurance-retraite des employés, une loi du travail adoptée en 1974 qui prévoit des protections pour les régimes de retraite et de soins de santé pour les employés. Parallèlement aux dommages-intérêts financiers, la poursuite vise à prendre le contrôle du régime de santé des fiduciaires et à le placer entre les mains d’un «fiduciaire indépendant» qui pourrait inverser les changements. Les représentants du plan de santé SAG-AFTRA disent qu’ils examinent actuellement le procès et n’ont aucun autre commentaire pour le moment.