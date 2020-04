‘Moonstruck’ frappe votre œil comme un grand mélodrame évanoui – / Film

(Bienvenue à Le flux de quarantaine, une nouvelle série où l’équipe / Film partage ce qu’elle a regardé tout en prenant ses distances sociales pendant la pandémie de COVID-19.)

Le film: Rêveur

Où vous pouvez le diffuser: Amazon Prime

The Pitch: Convaincue que sa vie est maudite, la veuve italo-américaine Loretta (Cher) s’est résignée au mariage avec un homme débile qu’elle n’aime pas, jusqu’à ce qu’elle rencontre son frère cadet, Ronny (Nicolas Cage). Loretta tombe fort et profondément, l’un des nombreux couples du film qui redécouvre l’ampleur écrasante de l’amour.

Pourquoi est-il essentiel de visualiser la quarantaine: Un jeune Nicolas Cage canalisant une sexualité brute, associé à Cher lui donnant la performance la plus étoilée (et qui lui a valu à juste titre un Academy Award). Et tant de pain et de gestes italiens agressifs. Qu’est-ce qu’il n’y a pas à aimer?

Rêveur est une grande romance évanouissante où tout est exacerbé: la couleur, les émotions, le volume auquel le dialogue shakespearien du film est crié par ses stars fortement accentuées de New York. Rien n’est trop sur le nez pour Rêveur, qui respire et saigne l’italien, et c’est tant mieux pour lui. Il s’agit d’un film qui commence par un cliché éclaboussant de la lune pendant que la représentation mielleuse de « C’est Amore » de Dean Martin joue, après tout. Ce n’est pas la réalité, c’est cinéma.

Cher incarne Loretta, une veuve optimiste italo-américaine convaincue que son premier mariage a été maudit. Alors, quand son petit ami doux mais terne Johnny (Danny Aiello) lui propose, elle accepte à condition qu’ils fassent tout bien: un mariage correct, avec une bague appropriée, dans une église appropriée. Mais ces plans ont rapidement déraillé lorsqu’elle a rencontré le jeune frère fougueux de Johnny, un fabricant de pain nommé Ronny (Cage), qui en veut à Johnny pour la perte de sa main et de sa propre fiancée. Mais lorsque Loretta essaie de faire la paix avec Ronny pour le bien de Johnny, elle se retrouve inévitablement attirée par sa personnalité bourrue et simple, et tombe tête à nez.

Bien que souvent parlé dans les échelons supérieurs de la comédie romantique, Rêveur est un pur mélodrame. Chaque personnage parle en énigmes ou en poésie, et chaque geste de la main est si agressif, complètement italien. Cher est éblouissante en tant que Loretta, qui se transforme de comptable dowdy en, bien, Cher après tombe amoureux de Ronny. Et Cage est une pure masculinité primaire comme Ronny, dont les charmes maladroits font de lui l’un des hommes romantiques les plus étranges et les plus sensuels à orner le paravent. Leur chimie est brûlante et soudaine et vous frappe comme un raz de marée – il le loup solitaire qui dit sans détour des choses comme: «Nous sommes ici pour nous ruiner et pour briser nos cœurs et aimer les mauvaises personnes et mourir»Avec la livraison d’un chien triste, elle est la réaliste qui essaie de lui donner un sens (deux fois). Mais malgré la romance centrale de Loretta et Ronny, Rêveur est vraiment un conte d’une famille italo-américaine multigénérationnelle: la mère solitaire de Loretta, son père adultère, sa tante et son oncle starstruck qui deviennent enchantés par la lune. Tous confèrent au film une texture riche qui le rend absolument magique.

