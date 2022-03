Moonlight : analyse de l’histoire et explication de la fin du film oscarisé

« Au clair de lune, les garçons noirs ont l’air bleus. » Lorsque quelqu’un dressera une liste des plus grands films du 21e siècle, Moonlight y figurera à coup sûr. Le drame expressif de Barry Jenkins raconte l’histoire de Chiron, un jeune Afro-Américain sensible, qui découvre son orientation sexuelle au cours d’une odyssée exaltante.

Il n’y a pas beaucoup de films du XXIe siècle qui soient meilleurs que Moonlight en termes de structure narrative et de mariage du son et des mouvements de caméra. Ce film très apprécié a également remporté l’Oscar du meilleur film face au film « La La Land », qui était très apprécié.

Moonlight s’étale sur trois périodes distinctes de la vie de Chiron : le jeune âge, l’adolescence et l’âge adulte. Barry Jenkins, le scénariste-réalisateur de Moonlight, explore la transformation subtile et les changements de comportement de Chiron dans un contexte de cultures changeantes et d’allusions de la société. En divisant son histoire exubérante en trois fragments, Jenkins parvient à raconter la vie de Chiron d’une manière accessible aux gens.

La vie est un processus de croissance. On passe par de nombreuses phases de changements tout au long de sa vie. On ne peut pas être la même personne à deux moments différents de sa vie. Moonlight utilise trois nuances différentes de la personnalité de Chiron pour atteindre cette imperfection dans nos personnalités saines. Jenkins peint le personnage de Chiron en présentant trois étapes complexes de sa vie : la fragilité, la mutabilité et la convolution. Les trois parties sont marquées par une perspective distincte sur la vie de Chiron, tout en conservant la crise interne sous-jacente qui le lie dans un monde ouvertement chaotique. Les émotions régressives sont exprimées à la manière des mots romantiques d’un poète ou du trait doux et confiant d’un artiste. Jenkins utilise le langage corporel et des mouvements de caméra évocateurs pour donner un sentiment d’exclusion et de solitude dans la vie de Chiron. Chiron communique avec le spectateur, pas souvent par des mots, mais en utilisant cette intertextualité du corps et de l’esprit. Sa nature introvertie est imitée dans une certaine mesure par le style narratif de Jenkins, qui fait un usage expert du son immersif et des images à couper le souffle.

Moonlight de Jenkin est similaire, par sa stature et son esprit, à Boyhood de Linklater, sorti quelques années auparavant. La transition de l’enfance à l’âge adulte, bien que présentée dans les deux films, diffère radicalement dans la manière dont elle prend forme. Les perspectives des personnages et leurs ombres socioculturelles sont différentes, ce qui rend l’un plus axé sur les personnages que l’autre en termes de narration. Alors que Boyhood bénéficie grandement de son casting de champions et de l’écriture contemplative de Linklater, Moonlight tire sa puissance de la compréhension de Jenkins de la communauté afro-américaine et de son récital efficace de la solitude, sans pour autant affirmer que les performances dans Moonlight sont moins subliminales. La représentation visuelle des émotions humaines est le point fort de Moonlight, permettant à Jenkins d’accomplir un coup technique, un exploit rare dans le cinéma moderne. Cette juxtaposition experte des éléments les plus fondamentaux de la narration engloutit le spectateur dans un maelström de sentiments envahissants qui nous rapprochent du combat de Chiron contre le monde.

De quoi ça parle ?

L’intrigue du film suit la vie de Chiron, un jeune noir introverti qui se bat avec sa place dans la vie et la société. Le film est divisé en trois segments, chacun traitant de trois phases différentes de la vie de Chiron. Des acteurs différents donnent vie au personnage de Chiron à chaque étape, ancrant la fantaisie aussi près de la réalité et humainement que possible.

Moonlight - Bande-annonce VOSTFR

Lire cette vidéo sur YouTube

Little

Petit, désignation dérisoire à laquelle Chiron est réduit pour sa timide stature, se retrouve habituellement la cible des tyrans. Il devient souvent un accessoire dans l’idée de récréation des autres enfants et sombre dans l’isolement. Dans une de ses routines quotidiennes, il est repéré par un dealer, Juan, qui va l’inspecter et le réconforter. Après l’avoir emmené chez sa petite amie, Juan parvient à faire révéler à Chiron son quartier, nouant ainsi avec lui un lien d’amitié et de confiance. Lorsqu’ils arrivent chez lui, Juan est surpris et décontenancé de constater que la mère de Chiron est l’une de ses clientes. Il la confronte à son style d’éducation, l’incitant à changer sa façon de vivre. Au lieu de cela, Paula retourne sa veste et l’accuse d’avoir facilité tout le processus et de dire que Juan est la plus grande déception de la vie de Chiron. Paula, contrariée, s’en prend à Chiron qui n’est pas au diapason et qui a à peine perçu l’épisode.

Le lendemain, Chiron rend visite à Juan et lui demande ce que signifie le mot « pédé », dont il est souvent traité par ses camarades. Juan apaise ses craintes et lui dit que c’est le mot que « les gens utilisent pour blesser les homosexuels ». Dans une scène déchirante, juste après qu’ils aient tissé des liens au-delà des frivolités des obligations sociales, Chiron demande sans méfiance si Juan est celui qui fournit de la drogue à sa mère. Juan baisse la tête, honteux, tandis que Chiron, le cœur brisé, s’en va en larmes.

Chiron

C’est probablement le segment le plus puissant et le plus brut de la vie de Chiron, comme pour tout autre individu sur terre. L’adolescence est la phase qui façonne réellement nos identités et fait de nous ce que nous sommes. C’est presque comme la fondation de l’édifice de la vie. Comme il l’était enfant, Chiron reste introverti, interagissant peu avec le monde qui l’entoure avec une intention souveraine. Les brutes font désormais partie du quotidien de Chiron, l’obligeant souvent à participer à leurs manigances. Tyrell, le chef de la bande, le terrorise souvent, en faisant participer d’autres garçons à ses actes.

La relation de Chiron avec Paula s’est encore détériorée, même si Chiron fait preuve de plus de maturité avec elle. Elle a commencé à se prostituer pour financer sa dépendance et vole souvent à Chiron l’argent que Teresa lui prête. Il rend toujours visite à Teresa, qui est seule depuis la mort de Juan. Dans une séquence de rêve, il imagine Kevin, l’un de ses meilleurs amis, en train d’avoir des rapports sexuels avec un ami dans le jardin de Teresa. Il passe ensuite la nuit seul avec Kev, discutant de ses pires craintes et ambitions. Les deux hommes réalisent l’affection qu’ils éprouvent l’un pour l’autre et s’embrassent passionnément, puis se livrent à un autre acte passionnel. Le lendemain, à l’école, Tyrell oblige Kevin à frapper Chiron pour tenter de le bizuter. Kev s’exécute à contrecœur, le frappant jusqu’à ce qu’il s’évanouisse. Après n’avoir pas divulgué les noms des garçons qui l’ont attaqué, Chiron attaque vicieusement Tyrell dans la classe le lendemain, et fixe intensément Kevin pendant qu’il est escorté par la police.

Black

L’âge adulte traite Chiron avec autant d’indifférence que les autres étapes de sa vie. Il vend de la drogue à Atlanta, imitant presque Juan dès le début du film. Paula, sa mère, est en contact fréquent avec lui depuis le centre de réhabilitation où elle se trouve. Malgré le peu de contacts qu’il a avec sa mère, il va lui rendre visite et lui avoue ses remords quant au manque d’empathie qu’il a pour elle. Les deux partagent un moment d’émotion, probablement la seule véritable parcelle de sentiment qu’ils ont eu l’un pour l’autre au fil des années et de la séparation. Chiron reçoit un appel téléphonique de Kevin, son ancien camarade de classe, qui l’invite dans un restaurant où il travaille. Cet appel soudain et inattendu choque Chiron, qui va à sa rencontre.

Les retrouvailles se passent bien dans l’ensemble ; Kevin révèle qu’il est le père d’un enfant qu’il a eu avec son ex-petite amie et que, bien qu’il ne soit pas ce qu’il voulait être, il est satisfait de sa vie. Le silence de Chiron, lorsque Kevin l’interroge sur sa vie, est comblé par la chanson qui lui a fait penser à lui. Chiron s’ouvre enfin et avoue à Kevin qu’il n’a pas été intime avec une autre personne que lui après la nuit à la plage. Les deux s’embrassent et la caméra passe à un jeune Chiron, au clair de lune, bleu comme un ciel clair, sur la plage, nous regardant.

Le Clair de lune et la Brise

Les deux motifs cathartiques les plus importants que Jenkins utilise dans son film sont la brise océanique et le clair de lune. Ces deux éléments apparaissent souvent à l’écran lorsque Chiron est vraiment à l’aise avec qui il est vraiment. La plage devient presque un havre de paix pour Chiron, un endroit où il est seul avec ses pensées, un endroit qui ne fait pas de discrimination et qui accepte ses défauts et ses imperfections ; un endroit où il est en paix. Depuis sa première expérience avec Juan jusqu’à sa nuit spéciale avec Kevin, la brise, qui est évidemment amplifiée pour obtenir les effets désirés, symbolise le calme et la sérénité que nous recherchons tous dans la vie. Elle ralentit la procédure, permettant au spectateur de respirer et de profiter de la satisfaction de Chiron.

Le clair de lune est probablement le symbole le plus important de la solitude de Chiron et de son désir d’être lui-même. Le film est inspiré de la pièce de Tarell McArney, « In Moonlight, Black Boys look Blue ». Il n’y a pas beaucoup de moments dans le film où l’on voit réellement Chiron au clair de lune, à l’exception, notamment, de la dernière scène, mais l’essence de ce que cela signifie plane comme une ombre. Le clair de lune prend de l’importance dans l’histoire à travers le récit de l’enfance de Juan, qui a rencontré une femme qui a prononcé cette célèbre citation.

La lutte contre la masculinité

L’une des luttes sous-jacentes sur lesquelles Jenkins se concentre, outre le choc évident des cultures et des époques, est le combat de Chiron contre la société et ses attentes. À chaque étape de sa vie, Chiron subit d’énormes souffrances de la part de son entourage. Son orientation sexuelle incongrue saute aux yeux, suscitant souvent des sourcils et des remarques désagréables. Il est piégé par les attentes de la société en matière de masculinité, ce qui continue même lorsqu’il se sent « cool et lisse » comme Juan. Jenkins traduit visuellement cette escarmouche par des mouvements et des expressions corporels chargés d’émotion, empreints d’une subtile conscience de soi et d’une énergie explosive.

Son moi intérieur est en perpétuel désaccord avec l’environnement chaotique qui l’entoure et son aspiration à la paix et à l’expression de soi. On attend de Chiron qu’il devienne un « homme ». Cette fixation sur les rôles et les stéréotypes typiques du genre est une chose dont souffrent les homosexuels dans le monde entier. La communauté de Chiron le pousse à changer ce qu’il est vraiment et à se conformer à la personne que la société veut voir en lui.

De l’art à la capuche

Lors d’une interview, le réalisateur Barry Jenkins a expliqué comment il a construit l’environnement dans lequel se déroule l’histoire. Il s’éloigne d’un portrait réaliste et socialiste et adopte une approche différente, plus personnelle, qui profite grandement au film. Jenkins perturbe la formule cinématographique conventionnelle pour dépeindre un quartier marginalisé et lui insuffle un style moderniste qui rend l’expérience intrinsèquement fascinante. L’une de ses réussites est d’humaniser et de transformer la trajectoire narrative stéréotypée, passant de la description choquante de la misère et de la violence à un lieu d’introspection et de violons et violoncelles sophistiqués et idylliques filtrant les sons de la grande ville de Miami. L’utilisation même de cette méthode est un choc pour nous. Avec une réalité fabriquée dont nous ne nous attendions pas à être les spectateurs, Jenkins crée une expérience surréaliste pour le spectateur qui est aussi proche de la réalité que possible.

Jenkins utilise le décalage tragique entre la réalité intérieure de Chiron et sa vie extérieure pour refléter le décalage de nos attentes en tant que spectateur. Moonlight renonce à la dureté du hip-hop et à la brutalité des armes à feu et adopte le langage étonnant de la musique classique et des images poignantes et obsédantes.

De nombreux critiques ont décrit le film comme un poème visuel, proche du cinéma austère de Tarkovsky. Jenkins noie le spectateur dans des images brumeuses et contemplatives, créant un effet presque hypnotique. Tout comme Tarkovsky, Jenkins nous attire avec un syncrétisme exotique de symphonies intellectuelles et d’images exaltantes. Ce choix de présentation ne s’adresse pas seulement aux millions de personnes ghettoïsées dans des HLM en faillite, mais aussi aux membres de la communauté qui ont réussi et mènent un style de vie somptueux.

Caméra et son

L’utilisation de l’image et la capacité d’un acteur à exprimer ses émotions par le langage corporel sont des denrées rares aujourd’hui. Le plus souvent, les cinéastes essaient d’en faire trop et finissent par faire n’importe quoi. Jenkins, cependant, triomphe avec brio dans son utilisation de la caméra et du son. Jenkins utilise la caméra pour décrire les personnages. Un travail de caméra fluide établit un lien profond entre les personnages, tandis que les coupes perturbatrices indiquent un lien brut et non développé entre les personnages. Par exemple, lorsque Chiron rencontre Juan et Teresa pour la première fois, Jenkins utilise des prises continues pour faire un panoramique du couple, mais chaque fois que l’un d’eux interagit avec Chiron, il mélange deux scènes distinctes. Ce travail de caméra montre que Chiron ne fait pas confiance aux personnes qu’il vient de rencontrer et qu’il appréhende d’échanger des informations.

Jenkins place la caméra entre les personnages et nous invite à regarder de l’intérieur vers l’extérieur, plutôt que l’inverse. Chiron est si inerte dans son espace social que même la caméra ne peut lui faire face, le suivant souvent de dos. L’utilisation experte de la caméra pour capter les émotions et nous faire vivre ce que les personnages ressentent est ce qui distingue Moonlight de ses contemporains. Les sons, comme celui où Little est poursuivi par des brutes, sont utilisés avec une ampleur bouleversante pour plonger le spectateur dans l’expérience directe de la détresse de Chiron. L’utilisation presque cathartique du son est prolongée par la plage et la brise. Nous assistons au spectacle des grandes vagues de l’océan qui s’écrasent à nos oreilles. Cette juxtaposition de sons et d’images est une nouvelle forme de narration qui est mise en valeur par l’ingéniosité et la sincérité de la sublime distribution de Moonlight.

L’une de mes paires de séquences préférées dans le film est la caméra tournante utilisée à deux occasions. La première est dans le premier segment de l’histoire, lorsque Little a du mal à s’entendre avec les autres enfants. Le mouvement circulaire de la caméra dégage l’énergie et la joie des enfants. Dans la deuxième partie, la caméra circulaire revient, mais avec une intention et un objectif différents. Tyrell ancre le mouvement et établit immédiatement une énergie menaçante. Ce contraste entre deux plans similaires dont le sens est complètement opposé prouve la crédibilité de Jenkins en tant qu’artiste. Son utilisation d’un motif récurrent porteur de différentes significations est unique et témoigne de son savoir-faire. Jenkins répète le même usage de l’incohérence dans des scènes où le son des acteurs ne correspond pas au mouvement de leurs lèvres, voire, dans certains cas, à l’absence totale de mouvement.

Au départ, Jenkins expérimente avec Paula et met en scène sa dépendance au crack et sa défonce avec sa capacité à faire jaillir les mots. La relation disjointe entre Chiron et sa mère fait ressortir son archétype de rêveur passif, le forçant à s’isoler des autres. Le deuxième exemple est celui de Kevin qui voit Black pour la première fois après un certain nombre d’années. La relation entre les deux est manifestement passée par une période de changement, surtout après l’incident de l’école. Un tel brio dans l’innovation établit de nouvelles références pour les films et élargit le vaste éventail d’outils dont disposent les réalisateurs pour faciliter leur narration.

La fin de Moonlight expliquée

La fin de Moonlight est ouverte et permet aux gens d’opiner subjectivement en fonction de leur expérience du film. Les thèmes sous-jacents qui alimentent l’odyssée cathartique de découverte de soi de Jenkins sont la lutte existentielle entre l’idée que Chiron se fait de lui-même et l’imposition par la communauté de sa construction morale de Chiron. Cette dichotomie est intrinsèquement contre nature et entraîne des conséquences catastrophiques pour Chiron. Nous voyons comment il s’est moulé dans un moule de la masculinité qui a été établi pour Chiron par d’autres pour s’adapter.

Black, le nom du troisième chapitre, fait référence à la façon dont le cœur de Chiron s’est corrodé. L’enfant généreux, timide et gentil que nous avons vu au début du voyage s’est pétrifié en un individu sans compassion et endurci, qui se pare d’une façade pour convaincre le monde de son identité. Même si Kevin n’apparaît que très brièvement dans le premier et le deuxième chapitre, sa présence dans le troisième est de loin l’ajout le plus important et le plus significatif à la structure thématique du film ; l’archétype de l’amant.

Dans la personnalité magnifiquement stratifiée de Chiron, Jenkins propose deux archétypes distincts qui définissent son identité dans chaque chapitre. Little est le rêveur ; isolé par le manque d’empathie de sa mère et de ses pairs ; racheté, brièvement, par la compagnie de Juana et Teresa. Black, quant à lui, est l’amoureux privé, désireux de revivre cette nuit magique qui est le seul moment de sens qu’il ait jamais ressenti. La frustration qui a déformé Chiron, trahi par les efforts réciproques de Kevin, fait de lui un individu creux, incapable de générer de l’empathie pour lui-même ou pour les autres.

La spirale descendante commence lorsqu’il frappe Tyrell dans la classe et évacue sa colère contre Kevin en se livrant à la violence. La générosité de Chiron lui échappe et il perd son identité après cet incident, se transformant en un homme presque méconnaissable. Il est frappant de constater à quel point il ressemble à Juan dès le début du film. Le sens superficiel de la révérence, le comportement autoritaire et musclé, et la pratique infâme de la vente de drogue. La nature même de sa personnalité a pris un cours différent, diamétralement opposé à sa vraie nature.

Cependant, la rencontre avec Kevin lui fait retrouver une partie de son ancienne personnalité. L’aveu qu’il fait à Kevin du manque d’intimité dans sa vie, à part cette nuit à la plage, révèle à quel point il est devenu méfiant et sceptique à l’égard de l’institution de l’amour après la trahison à l’école. D’abord Juan, puis Kevin, mettent en échec la bonté innée de Chiron. Ce processus change non seulement le regard que Chiron porte sur les autres, mais aussi sur lui-même. L’image superposée à son caractère et à son état d’existence naturel devient sa réalité, à laquelle il s’efforce de se conformer. De l’autoritarisme à l’intimidation de ses employés, Chiron appréhende la vie différemment. Mais lorsqu’il revoit Kevin au restaurant, les souvenirs refoulés et son caractère originel reviennent. Il exprime sa vulnérabilité à Kevin et les sentiments qu’il éprouve pour lui, brisant l’extérieur dur et lui permettant de le voir à nouveau comme l’ancien Chiron. Les deux s’embrassent, rappelant l’intimité qu’ils avaient cette nuit-là sur la plage.

Mais cette intimité est différente. Alors que la première était empreinte d’une passion brute, cette rencontre est marquée par un changement notable de maturité et d’acceptation de leurs identités individuelles. Kevin est maintenant père de l’enfant de son ex-copine et satisfait de sa vie. Même s’il est bisexuel, il est plus conscient de la personne qu’il est vraiment. À la fin, Chiron revient également à son ancien état. La réintroduction de Kevin dans la vie de Chiron l’a ramené à la nuit à la plage et, d’une certaine manière, l’a ramené au « petit » Chiron, innocent, curieux et paisible. Jenkins utilise un plan du petit Chiron baigné par le clair de lune sur la plage comme une métaphore de l’acceptation de l’identité individuelle et de l’orientation sexuelle de Chiron.

Le Black, devenu adulte, fait de son mieux pour renoncer à sa véritable identité et revêt un manteau de tromperie pour faire croire aux gens qu’il est une personne qu’il n’est pas, mais qu’ils veulent qu’il soit. Son dernier regard vers la caméra, assuré et satisfait, est comme une invitation au spectateur à entrer dans un monde où il se sent enfin à l’aise avec qui il est vraiment. La plage, comme nous l’avons déjà mentionné, est son havre de paix, où il vit à chaque chapitre un moment qui change sa vie. Chiron se trouve à l’horizon de nouvelles choses, un avenir où il n’a pas à se conformer aux normes imposées par les autres, mais où il peut vivre la vie qu’il veut mener.

Le mot de la fin

La grandeur de Moonlight, qui accepte et fournit une feuille de route universelle aux jeunes garçons et filles souffrant de crise d’identité, est sa véritable victoire. Moonlight n’est pas un film qui cherche à attirer votre sympathie, à vous faire culpabiliser, mais un film qui existe pour montrer comment les gens se forment, comment des vies peuvent être changées, ce que les luttes signifient vraiment pour les gens, comment nous admirons les autres, et combien un petit moment peut signifier.