Moonfall: Halle Berry dans le thriller de science-fiction de Roland Emmerich

Actrice Halle Berry est le dernier à rejoindre le film catastrophe de science-fiction de Lionsgate, Moonfall. Bien que cela ressemble initialement à un prochain film de Bond, c’est Roland Emmerich’s dernière tentative de détruire à nouveau la terre. Emmerich dirigera et coécrira avec Harold Kloser et Spenser Cohen, selon The Hollywood Reporter. Les trois ont déjà travaillé ensemble sur le film de la catastrophe apocalyptique 2012. Moonfall comme vous l’avez probablement deviné, le titre se concentre sur une force mystérieuse qui fait sortir la lune de l’orbite et se met en collision avec la terre. Avec quelques semaines à perdre, une équipe atterrit sur la surface lunaire pour agir comme le dernier espoir de l’humanité d’une catastrophe.

Emmerich, que nous devrions envisager de renommer en Marvin le Martien de Looney Tunes, connaît bien la façon de mettre fin au monde à l’échelle mondiale, que ce soit une invasion extraterrestre dans Le jour de l’indépendance (1996) ou le changement climatique Le surlendemain. Il achèvera son film catastrophe avec sa météorite / lune menaçant d’effacer toute vie de la planète, que ce soit en deux parties Impact profond (1998) ou une partie Armageddon (1998). Une chose est sûre: vous obtiendrez bien plus que votre juste part de CG, de course et de tremblements de terre. Rejoindre Berry, c’est Josh Gad, qui joue un génie excentrique qui déduit l’étrange calamité entourant la lune.

Berry joue un astronaute devenu administrateur de la NASA dont la mission précédente est liée à la situation difficile de la lune. Le lauréat d’un Oscar est apparu dans quelques films de franchise John Wick: Chapitre 3 – Parabellum (2019) pour Lionsgate et Kingsman: le cercle d’or (2017) pour 20th Century Fox. Elle termine ses débuts de réalisateur dans Contusionné, où elle joue également en tant que combattante MMA. Emmerich sort son film sur la Seconde Guerre mondiale Midway (2019), qui a rapporté un modeste 125,8 millions de dollars au box-office. Gad sera dans le Chérie, j’ai réduit les enfants (1989) redémarrage Rétréci et le prochain film Disney Artemis Fowl.

