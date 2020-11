‘Moonbase 8’ de Showtime est lancé aujourd’hui et vous pouvez regarder l’épisode 1 gratuitement

« Moonbase 8 » de Showtime lance John C. Reilly, Fred Armison, Tim Heidecker et bien d’autres dans une aventure de simulation de lune. (Crédit d’image: A24 / Showtime)

Si vous avez apprécié « Space Force » de Netflix, vous allez vous régaler. Une nouvelle série de comédies spatiales sur l’exploration de la lune sortira dimanche (8 novembre) et vous pourrez regarder le premier épisode gratuitement.

Le premier épisode de « Moonbase 8 » de Showtime sera disponible sur les plateformes de streaming et à la demande à partir de 12 h HNE (5 h 00 GMT), a déclaré Showtime. Le timing de la série est approprié, car dans la vraie vie, la NASA et de nombreux partenaires internationaux font pression pour que les humains atterrissent sur le pôle sud de la lune en 2024 dans le cadre de son programme à long terme Artemis.

En relation: 20 films de science-fiction et émissions de télévision à regarder en frénésie sur Netflix

Image 1 sur 6 (Crédit d’image: A24 / Showtime) Image 2 sur 6 (Crédit d’image: A24 / Showtime) Image 3 sur 6 (Crédit d’image: A24 / Showtime) Image 4 sur 6 (Crédit d’image: A24 / Showtime) Image 5 sur 6 (Crédit d’image: A24 / Showtime) Image 6 sur 6 (Crédit d’image: A24 / Showtime)

« Le premier épisode sera disponible gratuitement sur YouTube et SHO.com, ainsi que sur les appareils, sites Web, applications et services en ligne authentifiés de plusieurs fournisseurs de télévision et de streaming, ainsi que sur leurs chaînes On Demand gratuites. En outre, la première sera disponible gratuitement sur le site Web du service autonome Showtime www.showtime.com », a déclaré Showtime dans un communiqué le 30 octobre.

« Moonbase 8 » sera diffusé chaque semaine le dimanche à 23 h HAE (le lundi à 4 h 00 GMT). Il met en vedette le nominé aux Emmy Awards Fred Armisen (« Portlandia »), Tim Heidecker (« Tim and Eric Awesome Show », « Great Job! ») Et le nominé aux Golden Globe et aux Oscars John C. Reilly (« Step Brothers »).

« Situé dans le désert isolé de Winslow, en Arizona, au Moon Base Simulator de la NASA, Moonbase 8 suit les astronautes enthousiastes Skip (Armisen), Rook (Heidecker) et leur chef Cap (Reilly) alors qu’ils tentent de se qualifier pour leur première mission lunaire, » Showtime ajouté dans la même déclaration.

« Tout en travaillant vigoureusement pour terminer leur formation, une série de circonstances inattendues oblige les astronautes à remettre en question leur propre santé mentale, leur confiance mutuelle et s’ils sont ou non faits pour voyager dans l’espace. »

Aux États-Unis, vous pouvez regarder « Moonbase 8 » sur les applications Showtime et Showtime Anytime à partir de 10,99 $ par mois, ainsi que de nombreuses plateformes à la demande. La disponibilité peut être différente dans d’autres pays.

Suivez Elizabeth Howell sur Twitter @howellspace. Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.