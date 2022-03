Moon Knight : on connaît désormais la durée des épisodes de la série Disney+

Les durées des quatre premiers épisodes de la série très attendue du MCU pour Disney+, Moon Knight, ont été dévoilées. Créée en 1975 pour Marvel Comics, la sixième série télévisée du MCU sera la toute première apparition en live-action du personnage.

Jeremy Slater, connu pour Les 4 Fantastiques et The Umbrella Academy, sera le showrunner de la série. May Calamawy (Layla El-Faouly) et Gaspard Ulliel (Midnight Man) complètent le casting.

Oscar Isaac joue le rôle de Marc Spector, l’un des alter ego du héros titulaire, dans la série à venir sur un ancien marine américain devenu mercenaire qui lutte contre le trouble dissociatif de l’identité, une maladie mentale qui fait que les personnes atteintes ont des personnalités multiples et distinctes. Après avoir été doté de pouvoirs magiques par le dieu égyptien Khonshu (F. Murray Abraham), Marc doit découvrir la vérité sur ses multiples vies et échapper au méchant Arthur Harrow (Ethan Hawke), un fanatique religieux qui souhaite guérir le monde à la demande du dieu égyptien Ammit.

Après que les projections des quatre premiers épisodes de Moon Knight aient été transmises à la presse et à de nombreux médias, The Direct rapporte que les durées de ces épisodes ont été révélées. Le premier épisode de Moon Knight durera 45 minutes. Les épisodes 2 et 3 dureront 50 minutes, et l’épisode 4 sera de 51 minutes.

Les durées annoncées comprennent le générique de fin, dont la durée est estimée à environ cinq minutes. Malheureusement, les titres de chaque épisode n’ont pas encore été divulgués, très probablement pour éviter les spoilers potentiels. La durée des épisodes ne devrait pas surprendre les fans des récentes séries télévisées du MCU.

Bien que les séries les plus légères du MCU, comme What If… ? et WandaVision, aient eu des épisodes plus courts, ce dernier probablement en raison de la structure de sitcom de son histoire, les séries plus sérieuses du MCU, comme Loki, Hawkeye, Falcon et le soldat de l’hiver, ont eu des épisodes de 40 minutes à une heure.

Pour rappel, Moon Knight sera diffusé à compter du 30 mars 2022 sur Disney+.