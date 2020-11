Moniece Slaughter a-t-elle blanchi sa peau? La star de Love & Hip Hop révèle tout sur Instagram Live! – .

Photo par Jennifer Lourie / Getty Images

Lors d’un Instagram Live, les fans ont commencé à accuser Amour et hip hop: Hollywood star Moniece Slaughter, de l’utilisation de produits de soins de la peau dont elle parlait dans sa vidéo pour blanchir sa peau.

Moneice a été l’un des principaux acteurs des cinq premières saisons de Love & Hip Hop. Pour la saison la plus récente de la série, elle était un acteur de soutien dans la série.

Voici ce que la star de Love & Hip Hop a révélé sur son Instagram Live!

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Moniece Slaughter a-t-elle blanchi sa peau?

Non, Moniece Slaughter n’a pas blanchi sa peau, elle utilise un produit de soin Kojic destiné à exfolier et éclaircir la peau.

La femme de 33 ans a répondu aux commentaires des fans l’accusant de blanchir sa peau et a confirmé qu’elle ne ferait jamais cela: «Ce n’est pas pour blanchir», a-t-elle déclaré. «J’ai besoin que vous maîtrisiez bien la différence entre l’exfoliation et l’éclaircissement par rapport au blanchiment. Le blanchiment n’éclaircit pas. Le blanchiment diminue. Le blanchiment élimine la mélanine. Le blanchiment enlève la couleur, les taches. C’est ce que fait le blanchiment. »

Elle a ensuite déclaré: «Un produit sans produits chimiques ne blanchit pas. Il n’y a aucun produit chimique dans ses produits. C’est pourquoi j’ai accepté de vous utiliser et de vous tenir au courant. De la même manière que je fais avec mes soins de la peau.

« Jamais une fois dans ma vie et je n’essaierai jamais de le faire », a-t-elle répondu au commentaire d’un fan affirmant qu’elle blanchissait sa peau. «Vous devez tous surmonter mon [God] couleur donnée. Et il n’y avait pas non plus un seul filtre sur cet IG Live. Laisse-moi tranquille. »

La star de Love & HipHop révèle tout sur Instagram!

Moniece a ensuite publié une photo sur son compte Instagram pour prouver à ses abonnés qu’elle ne blanchit pas sa peau. Moneice a également répondu à ses fans en expliquant que la façon dont les gens la voient à la télé-réalité peut modifier leur perception de son apparence réelle. Elle rappelle aux fans que les filtres, le maquillage et l’éclairage peuvent tromper le public.

«Je viens de me réveiller. Je n’ai même pas lavé mon visage. ZERO filtre de TOUT type. 1ère photo: ma poitrine qui ne reçoit aucun soleil. Par rapport à mes bras et mes mains. Ma poitrine est MA PÉRIODE DE COULEUR D’HIVER DÉPASSEZ-LA !! Alors je vais décolorer mon visage mais pas mes lèvres. Je vais blanchir mon visage mais pas ma poitrine, mes bras, mes mains, mes jambes et mes pieds? «

Moneice a noté qu’elle n’appliquait pas les produits Kojic dont elle parlait dans son Instagram en direct sur son visage. Elle a également dit qu’elle allait chez des Noirs pour tous ses soins de la peau.

«Je n’ai aucun désir d’être blanche», a-t-elle ajouté à la légende. « AUCUN. Si je pouvais conserver mon bronzage d’été, je le ferais. Vous me voyez tous à la télévision sous un éclairage qui est modifié dans le post-montage et des tonnes de maquillage jusqu’au cou, aux épaules et aux bras. Au sens propre. Et j’ai juré que c’était ma couleur naturelle. C’est carrément insultant. Pas toi. Mais ceux qui INSISTENT POUR QUE JE BLANCHE.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Dans d’autres nouvelles, Moniece Slaughter a-t-elle blanchi sa peau? La star de Love & Hip Hop révèle tout sur Instagram Live!

Partager : Tweet