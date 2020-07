Mónica Sanz remplacera Joaquín Prat en tant que présentateur de «Cuatro al día» en août

L’été est là. Avec la fermeture des émissions quotidiennes comme «El hormiguero» ou «La résistance», la saison estivale démarre sur le petit écran. Pendant quelques semaines, les visages habituels de la télévision profitent de leurs vacances bien méritées tandis que d’autres collègues prennent soin de combler leur vide. Ana Terradillos, Patricia Pardo et Joaquín Prat prennent le contrôle de « The Ana Rosa program » et Lorena García dirigera « Summer Public Mirror » le matin de Telecinco et Antena 3, respectivement.

Mónica Sanz sur le tournage de ‘Cuatro al día’

Mais non seulement les matins s’adaptent à la saison estivale, « Quatre par jour » changera également d’animateur afin que Joaquín Prat puisse se reposer pendant le mois d’août. Selon FormulaTV, la coprésentatrice Mónica Sanz assumera les rênes du magazine Unicorn Content dans l’après-midi de Cuatro. Ainsi, la société de production fait appel à ses professionnels pour couvrir les vacances d’été, comme c’est le cas dans «Le programme AR» ou «Il est déjà midi».

Sanz a une longue histoire en tant que journaliste avec plus de 20 ans d’expérience. Depuis qu’elle a commencé comme rédactrice en chef à Cadena Ser, la journaliste Elle a été la présentatrice de ‘Economía a fondo’, CNN +, ‘Noticias Cuatro’, ‘Informativos Telecinco’ et différents événements. En outre, elle est co-fondatrice de l’Association Tabaiba pour la construction d’un orphelinat à Rumangabo (République démocratique du Congo).

Un format consolidé

Depuis sa première en février 2019 avec Carme Chaparro et Santi Burgoa comme pilotes, «Quatre par jour» a évolué avec différents changements qui ont contribué à sa consolidation dans la bande de l’après-midi. La demande d’informations sur le coronavirus pendant le confinement a provoqué le spectacle du soir avec la plus forte croissance, approchant 7% de part d’écran à plusieurs reprises.