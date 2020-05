– Publicité –



Money Heist Saison 5: VOTEZ pour quel personnage – Berlin ou Nairobi, voudriez-vous revivre à La Casa de Papel? Les fans de la série Money Heist sont obligés de dire au revoir à deux des personnages les plus adorables de la série. Au début, les téléspectateurs regardent Berlin se rendre afin de sauver l’équipe.

La deuxième saison se termine avec le criminel se tenant juste devant la police espagnole et lui prenant une balle dans la poitrine. Pendant ce temps, Tokyo, Rio, Nairobi, Denver, Stockholm et Helsinki montent à travers le tunnel et font une escapade avec saccage. Heureusement, les personnages reviennent de temps en temps via des flashbacks. Cela aide à faire avancer l’histoire.

Berlin ou Nairobi?

– Publicité –

Après la production et la sortie des deux saisons, les fans et les téléspectateurs pleurent la mort de Nairobi. Le personnage robuste rencontre sa fin entre les mains de Gandia. Des larmes coulaient sur les joues du public. Cela se produit en regardant Helsinki, Lisbonne, le professeur et tous les autres tomber en panne lors des funérailles du personnage.

Maintenant, nous devons voir si Nairobi suivra les traces de Berlin et apparaîtra dans la série à travers des scènes de flashbacks.

De plus, son clip vidéo d’adieu semble avoir fini avec La Casa de Papel. «Pour certaines personnes du gang, avec certaines personnes du gang, cela fait de nombreuses années. Je tiens à vous remercier tous pour tout ce que vous m’avez appris. J’ai grandi ici en tant qu’actrice, plus que je ne l’aurais imaginé et en tant que personne. Vous êtes une équipe incroyable, Freaking amazing. J’espère et souhaite faire un film avec vous 16 000 fois plus. Vous me manquerez tous », dit-elle en résistant à ses larmes dans le clip vidéo partagé par les créateurs de l’émission.

Cependant, si le public a eu la chance de ramener l’un des deux personnages à la vie dans Money Heist Saison 5, qui choisiriez-vous? Berlin ou Nairobi?

Votez et faites le savoir à tous. Qui mérite le plus de se relancer? Est-ce Berlin ou Nairobi?

– Publicité –