Money Heist Saison 5: Raison pour laquelle Berlin pourrait encore être en vie

Money Heist Saison 5: Raison pour laquelle Berlin pourrait encore être vivant.

Berlin a été tué lors de la finale de la deuxième saison. Nous avons tous vu que le personnage avait été abattu par les policiers lors de leur évasion. Cependant, il existe une méthode selon laquelle il pourrait être encore en vie.

La raison pour laquelle Berlin pourrait encore être en vie

Berlin alias Pedro Alonso aurait pu être abattu par la police lors de la finale de la deuxième saison, mais il est sûrement possible que le capitaine du braquage de la Royal Mint soit néanmoins en vie. Berlin s’est avéré être le frère du professeur, et il a été affecté par une maladie qui est un dysfonctionnement génétique qui peut l’avoir tué dans les deux mois qui ont suivi le cambriolage.

D’un autre côté, on ne peut nier que Berlin était une information malsaine. Il était un misogyne avoué et un possible psychopathe, il était beaucoup un antagoniste du reste du gang. Mais quelle que soit sa nature, il était charismatique, avec son ensemble distinct de règles et de valeurs personnelles, et avait une belle présence à l’écran qui faisait de lui un personnage préféré des fans.

Money Heist Saison 5: Détails

Dans le documentaire récemment publié Money Heist: The Phenomenon, le créateur actuel Alex Pina a mentionné qu’il regrettait de tuer Berlin, cependant, a été informé de prendre des mesures plus élevées, à la suite des nouvelles sectaires du personnage et des abus sexuels sur l’un des les otages ne correspondaient pas aux occasions.

Le créateur a ensuite présenté le personnage dans la troisième saison et la quatrième saison dans le type de flashbacks à son époque de planification de l’Institution financière d’Espagne et de sa relation avec Palerme. Néanmoins, il y avait une certaine ambiguïté dans la scène de la mort de Berlin dans la finale de la deuxième saison, qui peut avoir la méthode du créateur de laisser le choix ouvert pour livrer à nouveau Berlin tôt ou tard.

Eh bien, c’est ça, les gars. Espérons que la cinquième saison arrive également dans Netflix dès que possible car les fans veulent certainement des réponses.

