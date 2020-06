– – –

Money Heist Saison 5: Que pensait vraiment Pedro Alonso de la mort de Berlin?

Les fans ont été totalement dévastés lorsque le personnage des fans de Berlin a été tué lors de la deuxième saison. Mais que pensait la star Pedro Alonso de la mort de Berlin dans la série?

Mises à jour de la saison 5 de Money Heist

La cinquième saison de Money Heist verra très probablement Berlin revenir à nouveau dans des flashbacks comme il l’a fait lors des deux dernières sorties. Cependant, dans une interview, la star Pedro Alonso a révélé ce qu’il pensait vraiment de la mort de son personnage dans la série.

Que pensait vraiment Pedro Alonso de la mort de Berlin?

Berlin est l’un des personnages les plus fascinants de la série. Il ne fait aucun doute qu’il a fait un excellent travail pour protéger ses amis de la police. Le personnage a mené son premier casse à la Monnaie royale d’Espagne où il est devenu inconnu pour sa personnalité extravagante. Cependant, lors de la deuxième saison de l’émission, il a été tué en se sacrifiant pour aider ses camarades voleurs à s’échapper.

Mais maintenant, la star elle-même a révélé plus sur ce qu’il pensait de la décision de le tuer. Il a également déclaré dans un magazine plus tôt cette année qu’il devait jouer le personnage de Berlin dans le passé, et qu’il avait également eu de sérieuses difficultés à ne pas détruire le rôle.

Il était la clé du chaos quand il était vivant, mais quand il est mort, le jouer dans ses flashbacks s’est avéré plus émotionnel. L’acteur a ensuite révélé combien dans la série la plus récente, où il n’était apparu que dans des flashbacks, il avait légèrement changé sa caractérisation du rôle.

L’acteur a également déclaré dans une interview comment son personnage était vraiment mort après que certains fans aient été convaincus qu’il pourrait en quelque sorte être encore en vie.

Eh bien, c’est ça, les gars. Nous espérons que vous vous portez bien pendant cette quarantaine. Nous vous souhaitons le meilleur pour vous et votre famille. Jusqu’à ce que restez à l’écoute pour plus de mises à jour.

