Money Heist Saison 5: Dans La Casa de Papel, quel personnage voulez-vous ressusciter? Berlin ou Nairobi?

Money Heist est une série étonnante dans laquelle le public a vu la mort de deux des membres les plus aimés de l’émission. Money Heist Saison 5, Tout d’abord, les fans ont vu la mort du personnage de Berlin, alors qu’il sacrifiait sa vie pour protéger son gang.

Personnages de la saison Money Heist

Il y avait aussi une situation dans la deuxième saison où les criminels se tenaient devant la police espagnole et nous prenons des balles sur sa poitrine tandis que d’autres membres Tokyo, Rio, Nairobi, Denver, Stockholm et Helsinki ont grimpé le tunnel et se sont enfuis du lieu de butin. C’est ainsi qu’ils ont été sauvés par Berlin. Tous ces personnages ont fait avancer l’histoire en donnant une apparition de temps en temps à travers des flashbacks.

La Casa de Papel, quel personnage souhaitez-vous ressusciter? Berlin ou Nairobi?

Deux saisons après cela, un autre personnage fort de l’émission, Nairobi est mort, ce qui a laissé tous les téléspectateurs dans une profonde douleur. Helsinki, Lisbonne, le professeur et tout le monde ont beaucoup pleuré sur les funérailles de ce personnage. Voyons si Nairobi donne aussi son apparence à Berlin.

Cependant, il ne semble pas qu’elle reviendra La Casa de Papel comme dans la vidéo publiée par les fabricants dans laquelle elle pleurait et partageait son expérience de travail avec chacun d’eux, où elle a dit: «Pour certaines personnes de l’équipe, avec certaines personnes de l’équipe, cela fait de nombreuses années. Je tiens à vous remercier tous pour tout ce que vous m’avez appris. J’ai grandi ici en tant qu’actrice, plus que je ne l’aurais imaginé et en tant que personne. Vous êtes une putain d’équipe incroyable. Putain incroyable. J’espère filmer avec vous 16 000 fois plus. Vous allez me manquer, ».

Donc, si vous avez tous la possibilité de récupérer l’un des personnages, qui sera-ce? Berlin ou Nairobi?

