Money Heist Saison 5 Chaque détail – Date de sortie, distribution, intrigue et bande-annonce

Les spoilers de Money Heist de l’année 4 suivent! La saison 5 de Money Heist arrivera-t-elle sur Netflix? Eh bien, la saison 4 de Money Heist (La casa de Papel) a intensifié l’action et fait couler beaucoup plus de sang que les trois saisons précédentes combinées.

Les fans auraient pu s’attendre à ce que la finale de la saison quatre suive l’arrangement identique à la saison deux, mettant fin au braquage après seulement deux saisons. Mais rien ne semble avoir disparu pour programmer cette fois et le gang a été contraint de s’acheter un peu plus de temps.

Cela signifie que la saison quatre se termine sur un cliffhanger, laissant la porte grande ouverte pour une éventuelle saison cinq de Cash Heist.

Quelle est la date de sortie de Money Heist an 5?

À l’heure actuelle, Money Heist Saison 5 n’a pas été éclairée, mais comme l’une des séries Netflix très populaires dans le monde – elle a été classée n ° 2 au Royaume-Uni le 6 avril 2020 – il est improbable que le streamer tire sur la prise à l’instant.

Parlant à ABC Espagne, le fondateur Álex Pina a insinué que des pourparlers avaient lieu, mais aucun détail n’a été officiellement communiqué: « Quelqu’un sait qu’il y aura probablement [a fifth season], mais nous ne le faisons pas. «

Les fans ont attendu moins de neuf mois entre les saisons quatre et trois de Currency Heist. Si la saison 5 devait suivre exactement le même schéma, nous sommes de retour à la banque fin 2020.

Le 15 mars, Netflix a suspendu la production de toutes ses séries originales pendant deux semaines en raison de la situation mondiale continue, et n’a pas encore déclaré s’il existe une stratégie pour lever la pause. Avec cette interruption du tournage dans l’industrie du divertissement, il semble très peu probable que nous trouvions une autre première de Cash Heist en 2020.

Qui sera le Cast in Money Heist Saison 5?

La mort de Nairobi (Alba Flores) a creusé un trou terrible dans le peloton, mais Money Heist a toujours joué des flashbacks et du temps non linéaire. Tout comme nous devons rattraper Moscou, Berlin et Oslo via des souvenirs, nous pourrions arriver à réévaluer Nairobi en cinquième année en voyageant avant son exécution.

Parmi les autres célébrités susceptibles de revenir au cours de la cinquième saison, citons:

Úrsula Corberó comme Tokio

Álvaro Morte comme El Profesor

Itziar Ituño comme Lisbonne

Miguel Herrán comme Río

Jaime Lorente comme Denver

Esther Acebo comme Stockholmo

Darko Peric comme Helsinki

Enrique Arce comme Arturo Román

Quelle sera l’intrigue de la saison 5?

Comme à chaque saison de Money Heist, la saison cinq rattrapera le professeur et le gang faisant ce qu’ils font le mieux: un vol à main armée du plus haut degré, avec une vague d’immunité politique lancée.

Il y a une variété de fils lâches qui pendent à la fin de la saison que les futurs épisodes pourraient explorer. Lisbonne est dans la banque, mais avec l’aide du professeur coincé par l’inspecteur Alicia Sierra, d’autres et Lisbonne n’ont aucun moyen. Ils devront continuer de faire fondre l’or à grande vitesse et s’attendre à ce que Sergio découvre une façon de déjouer Sierra une fois pour toutes.

Peut-être avez-vous remarqué que l’hymne de l’immunité Bella Ciao ’peut être entendu en jouant à la conclusion. Ce qui est encore plus significatif cette fois-ci, c’est qui la chante, bien que la chanson soit pleine de thèmes qui ont joué un rôle important tout au long du spectacle.

Le magazine Oprah souligne que l’actrice Najwa Nimri chante cette fois une reprise de cette chanson, seulement quelques secondes après le début du générique. Avant cela, les seuls personnages découverts à chanter cette chanson sont ceux qui luttent contre Berlin et Sergio, symbolisant une sorte d’induction. Est-ce à dire qu’Alicia rejoindra le groupe dans la saison cinq?

Même si cela ne peut être qu’une coïncidence, le fait que Nimri offre également la dernière ligne de dialogue rend la connexion plus volontaire que cela.

Cela ressemble plus à un étirement Bien que certaines théories de fans impliquent qu’Alicia pourrait être l’épouse de ces flash-back de Berlin, Tatiana. Tatiana est jouée par Diana Gómez, peut-être pas Nimri, bien sûr, les deux filles se ressemblent.

Alicia rejoindra l’équipe dans la saison 5

Néanmoins, nous ne devons pas exclure une sorte de relation entre les deux. Après tout, Money Heist n’a pas résisté à la surprise de la famille révélée dans le passé, ce qui signifie qu’Alicia et Tatiana peuvent être corrélées après tout.

En tout état de cause, ne soyez pas choqué si Alicia unit la cause en cinq ans, changeant complètement la dynamique du spectacle.

Néanmoins, ce n’est pas simplement l’intrigue en cours qui pourrait changer non plus. Comme les franchises Fast & Furious ou Power, il y a de la place pour des mondes entiers au-delà du spectacle principal lui-même et les créateurs ont apparemment embrassé ces possibilités de tout cœur.

Le showrunner Alex Piña a informé Oprah Magazine: «Nous avons de nombreuses possibilités pour certaines retombées, oui, et je pense que c’est grâce à l’identité forte et puissante des personnages.

Nous avons toujours recherché des personnages ayant une disposition en couches très complexe. Je pense que presque chaque partie de Cash Heist a une dualité que nous aimerions voir dans un spin-off. Nous pourrions voir n’importe lequel d’entre eux.

Aperçu de la période 5 de Money Heist: Quand voyons-nous une promotion Netflix?

Avec le tournage potentiellement reporté, il faudra probablement un certain temps avant qu’il n’y ait des images pour obtenir une bande-annonce de la saison cinq de Money Heist. Mais il est possible qu’il y ait une promotion teaser marketing avant un aperçu, simplement pour nous garder sur le bord des sièges.

Les saisons 1 à 4 de Money Heist sont actuellement disponibles dans le monde entier sur Netflix.

