Mondo présente les nouvelles chemises et épinglettes Stanley Kubrick, disponibles maintenant

Mondo cet après-midi a présenté une nouvelle gamme de produits dérivés des films classiques de Stanley Kubrick. Trois de ses films ont de nouvelles chemises et épinglettes disponibles: The Shining, A Clockwork Orange et 2001: A Space Odyssey. Une paire de chemises 2001, une paire de chemises orange mécanique et une chemise Shining vraiment géniale complètent […]

Le message Mondo présente les nouvelles chemises et épingles Stanley Kubrick, disponibles maintenant, est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.

Partager : Tweet