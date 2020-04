Mondo Music Release Of The Week: Avengers MCU Box Set

Mondo lance de nouvelles éditions spéciales de vinyle tous les mercredis. Ils sont l’édition ultime de tout ce qu’ils publient, avec de nombreuses notes de doublure, de toutes nouvelles illustrations commandées et ont toujours une taille en édition limitée. Le vinyle lui-même est généralement coloré ou un disque photo également. Fondamentalement, c’est comme la collection Criterion de bandes sonores de films et de jeux. Cette semaine voit la sortie des bandes originales des plus grands films de 2018 et 2019, Avengers: Infinity War et Avengers: Fin de partie dans un superbe pack double étui. Il s’agit d’une version que Mondo taquine depuis des semaines, et avec elle entièrement révélée, elle ne déçoit pas.

Coffret Mondo Avengers Infinity War et Endgame

« Pour célébrer le premier anniversaire de la conclusion épique de la saga Infinity, nous sommes ravis de présenter à AVENGERS: INFINITY WAR et AVENGERS: ENDGAME les dernières versions de la bande originale des partitions du compositeur Alan Silvestri, mettant en vedette de superbes illustrations de Matt Taylor et hébergées dans un Housse exclusive pour ceux qui veulent les deux. Mondo, en collaboration avec Marvel Music / Hollywood Records, est fier de présenter les partitions originales complètes d’Alan Silvestri aux AVENGERS: INFINITY WAR 2018 et AVENGERS: ENDGAME 2019, disponibles en ensembles individuels 3XLP, ou en un coffret 6XLP massif.





Sa partition pour l’avant-dernier chapitre de la saga Infinity, INFINITY WAR, est pleine de beats triomphants et de notes solennelles – parfait pour l’un des films les plus tragiques du genre. Pour ENDGAME, la partition de Silvestri est brillamment méditative, d’une portée étendue, et propose probablement l’un des morceaux les plus appréciés du genre, « Portals ». Nous sommes honorés de les présenter tous les deux dans leur format complet sur vinyle pour la première fois. Comportant de toutes nouvelles illustrations originales de Matt Taylor, logées à l’intérieur d’un étui exclusif, la partition de chaque film est logée dans leur propre veste à trois volets, pressée sur du vinyle « Infinity Stone » de 180 grammes. «

Comme pour toutes les sorties musicales de Mondo, celle-ci sera en vente mercredi à midi CST sur la boutique en ligne de Mondo. Ce sera une version populaire, donc je ne recommanderais pas d’attendre et d’acheter dès qu’elle sera publiée. Non seulement les sorties MCU Mondo sont populaires, mais ces bandes sonores Avengers ont également été demandées pendant des mois et présentent des illustrations de Matt Taylor. Cela signifie une liquidation rapide, alors sautez dessus dès qu’ils montent mercredi.

