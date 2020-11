Mönchengladbach 4: 3: le double pack Alario fait la joie de Bayer

Le Bayer Leverkusen a remporté un match sauvage contre Mönchengladbach 4: 3 (2: 2) et a consolidé la quatrième place grâce au double packer permanent Lucas Alario.

Après le spectacle de sept buts, Peter Bosz a accepté les félicitations de son collègue Marco Rose, puis l’entraîneur du Bayer a souri et a applaudi ses joueurs pour l’expert du double pack Lucas Alario. Le 4: 3 (2: 2) dans le Far West-Schlager, la troisième victoire en sept jours, a mis les Leverkusen de bonne humeur à la fin d’une semaine endiablée.

« Ce fut un match intense », a déclaré le buteur usé Julian Baumgartlinger (82e) Ciel: « Nous avons réalisé une très bonne performance et pouvons entrer dans la trêve internationale avec beaucoup de confiance en nous. » Parce que la quatrième place importante du tableau dans la lutte pour l’Europe est consolidée. Bosz a fait l’éloge d’un match que « tout amateur de football doit regarder ».

L’excellent Alario (27./41.) A marqué son troisième doublé d’affilée. L’ancien réserviste de haut niveau compte désormais neuf buts en dix matchs de compétition et fait de plus en plus oublier la perte de Kai Havertz et Kevin Volland. De plus, Leon Bailey (68e) a rencontré Bayer pour la première fois après la pause.

Le Borussia avait été deux fois devancé par le capitaine Lars Stindl avec un penalty (18e) et après des preuves vidéo (29e), Valentino Lazaro (90e + 4) a raccourci au final avec un but de rêve artistique avec une houe. « Il y a eu trop d’erreurs contre une très bonne équipe, ce n’est pas suffisant », a déclaré le gardien du Borussia Yann Sommer.

Le leadership n’apporte pas de sécurité à Gladbach

Avant le coup d’envoi, l’entraîneur de Gladbach, Marco Rose, avait annoncé deux équipes « en bonne forme ». Leverkusen, en particulier, en a fourni la preuve. Bien que le Borussia ait eu deux jours de plus pour se détendre après le furieux 6: 0 au Shakhtar Donetsk, les hôtes avaient l’air plus frais moins de 72 heures après le 4: 2 (2: 2) à Hapoel Be’er Scheva. Surtout le bon fonctionnement de Bailey était difficile à apprivoiser.

Gladbach a indiqué sa dangerosité sur les contre-attaques – et la première attaque dangereuse a rapidement conduit à la tête. Le gardien du Bayer Lukas Hradecky est arrivé trop tard dans la surface de réparation contre Breel Embolo, l’arbitre Harm Osmers s’est immédiatement prononcé sur un penalty. Stindl n’a pas laissé le hasard être saisi.

Le plomb n’a apporté aucune sécurité au Borussia, bien au contraire. Leverkusen était parfois autorisé à combiner jusqu’à la surface de réparation, la compensation par Alarios Schlenzer à partir de 14 mètres était bien méritée. Et Gladbach? Continuez simplement à contrer et à restaurer l’ancienne distance à travers Stindl. Parce que la touche décisive est venue de Florian Wirtz sur la dernière passe, Osmers a retiré son sifflet de hors-jeu.

Bensebaini vient de frapper la barre

Cela a duré jusqu’à la pause: un cracker de Rami Bensebaini de Gladbach s’est posé sur la barre transversale (34e), de l’autre côté, Alario a été autorisé à entrer après un centre émouvant de Wirtz pour égaliser à nouveau. Le Sud-Américain avait déjà égalisé un double pack contre Augsbourg et Fribourg.

Leverkusen a également démarré plus puissamment en seconde période, mais a dû se méfier des contre-attaques de Gladbach. Les semaines anglaises épuisantes ont été perceptibles pour les deux équipes.

Leverkusen – Gladbach: Les alignements

Leverkusen: Hradecky – Lars Bender (85e Dragovic), Sven Bender, Tapsoba, Wendell – Baumgartlinger – Wirtz, Amiri – Bailey, Alario (80e Bellarabi), Diaby

Mönchengladbach: Sommer – Lainer (74e plaidoyer), Ginter, Elvedi, Bensebaini – Kramer (75e Benes), Neuhaus (46e loup) – Hofmann, Stindl, Thuram (80e Herrmann) – Embolo (63e Lazaro)

Leverkusen – Gladbach: Les voix du jeu

Peter Bosz (entraîneur Bayer Leverkusen): « Chaque amateur de football doit regarder ce match, je l’ai apprécié en tant qu’entraîneur. Je suis fier des joueurs. Nous l’avons fait incroyablement bien, et à la fin nous méritions de gagner, aussi parce que Lukas Hradecky nous a sauvés deux fois. Nous fonctionnons bien. «

Marco Rose (entraîneur Borussia Mönchengladbach): « Quand on voit le déroulement du match, je pense que Leverkusen méritait cette victoire. Surtout en première mi-temps, nous n’avions pas assez d’adhérence, Leverkusen était le plus impératif. Ensuite, nous prenons du retard où nous pouvons prendre la tête nous-mêmes. . À l’arrière, c’était très sauvage. «