Mon allergie aux arachides pourrait me tuer – mais les arachides pourraient-elles aussi me guérir?

Depuis l’enfance, j’ai une allergie sévère aux arachides. Mais en vieillissant, j’ai commencé à me demander si je l’avais inventé pour justifier au moins une partie de mes habitudes alimentaires difficiles. Tout le doute est passé par la fenêtre pendant ma deuxième année d’université quand j’ai pris une petite bouchée dans un brownie au chocolat que mon ami n’avait pas réussi à me dire qu’il avait été cuit avec du beurre de cacahuète. Quelques minutes plus tard, je vomissais dans la cour. . Quelques heures plus tard, j’étais à l’hôpital en convalescence d’un choc anaphylactique. Mes voies respiratoires s’étaient fermées, j’ai dérivé dans et hors de conscience, mon corps a enflé et ma tension artérielle dangereusement basse. Les ambulanciers paramédicaux avaient injecté de l’épinéphrine pour aider à combattre la réaction. Une fois à l’hôpital, on m’a administré de l’oxygène et des liquides pour aider à stabiliser ma respiration et ma tension artérielle Réactions potentiellement mortelles Cinq ans plus tard, j’ai eu une deuxième réaction potentiellement mortelle lorsqu’un hamburger végétarien que j’avais commandé dans un restaurant était cuit dans de l’huile d’arachide malgré cela. étant aucun allergène répertorié sur le menu. C’est grâce à toute l’équipe de mon centre sans rendez-vous du NHS local, qui est intervenue pour me sauver la vie alors qu’une ambulance était en route, que j’ai vécu pour raconter l’histoire.Maintenant, je revérifie tout ce que je mange et porte toujours deux EpiPens (dispositifs d’épinéphrine auto-injectables). Mais cela ne m’empêche pas d’avoir des crises d’angoisse si je mange dans un nouvel endroit. Mon allergie gêne les repas de famille et les rencontres entre amis, et ajoute une couche de peur au voyage car je crains que même mes phrases soigneusement pratiquées ne soient perdues dans la traduction.Mais un nouveau livre m’offre, à moi et à d’autres comme moi, une lueur d’espoir . La fin des allergies alimentaires dévoile des décennies de recherche du Dr Kari Nadeau, spécialiste des allergies de premier plan, racontée dans un langage facile à comprendre par Sloan Barnett, un journaliste dont les enfants ont été traités pour leurs allergies alimentaires par le Dr Nadeau. L’exposition pourrait-elle être le remède? le rôle est de faire en sorte que les gens puissent manger et profiter de la nourriture sans vivre avec la peur et l’anxiété, car c’est vraiment handicapant », déclare le Dr Nadeau, directeur du Sean N Parker Center for Allergy and Asthma Research à l’Université de Stanford en Californie. Alors que l’on pensait autrefois que les personnes souffrant d’allergies alimentaires devraient éviter à tout prix leurs allergènes, la recherche de Nadeau a montré qu’une exposition médicalement contrôlée peut être le remède.Dr Karin Nadeau, auteur et spécialiste des allergies (Photo: Drew Altizer) En ingérant des doses faibles mais croissantes des allergènes, les patients de Nadeau ont pu augmenter leur tolérance, certains progressant du choc anaphylactique après avoir été en contact avec de minuscules quantités de leurs aliments déclencheurs pour se livrer à des verres de lait ou des cuillères de beurre d’arachide sans réaction. «Il est vraiment important de savoir que vous devez faire cela avec soin dans un cabinet médical avec un professionnel qualifié», explique le Dr Nadeau. «Vous ne voulez pas faire ça à domicile.» Un traitement dans trois ans Si ce traitement d’immunothérapie se limite principalement aux essais médicaux, le Dr Nadeau estime qu’il ne faudra pas longtemps avant qu’il ne soit plus largement disponible. « Je prédis que dans les trois à quatre prochaines années, vous aurez quelque chose pour vous », dit-elle. Médicaments d’immunothérapie orale tels que Palforzia, le premier traitement approuvé par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et connu pour réduire la la gravité des réactions allergiques aux arachides, pourrait également être déployée prochainement. Les chercheurs de Stanford ont aidé à les tester, mais bien que la FDA les ait approuvés, il faudra peut-être un certain temps avant qu’ils ne soient autorisés en Europe et au Royaume-Uni.Le traitement par immunothérapie est coûteux et prend du temps, mais des médicaments tels que Palforzia signalent un nouveau, démocratique ère dans le traitement des allergies alimentaires, où les patients auront accès via le NHS plutôt que de payer la facture pour un traitement privé. Il s’agit d’un pas en avant important étant donné que les allergies alimentaires sont en augmentation dans le monde, la prévalence augmentant de 5,1% entre 2009 et 2011 aux États-Unis seulement. Au Royaume-Uni, les allergies chez les enfants augmentent. Au début des années 90, 16 enfants sur 1 million étaient hospitalisés chaque année pour des allergies alimentaires. En 2003, ce chiffre était de 107 sur un million. Les parents ne sont pas responsables de l’augmentation des allergies Le Dr Nadeau prend soin de souligner que ni les personnes allergiques ni leurs parents ne sont à blâmer et que les causes des allergies alimentaires sont souvent environnementales. Dans mon cas, il est probable que mon eczéma d’enfance combiné à mes habitudes alimentaires difficiles et à l’amour de ma famille pour les arachides ait contribué à promouvoir mon allergie alimentaire. «Notre peau est destinée à nous protéger [but] nous voyons de plus en plus de cas de bébés qui ont la peau sèche », dit le Dr Nadeau. « [Dry] la peau permet un point d’entrée pour les choses de l’extérieur – y compris les allergènes – qui peuvent traverser et activer immédiatement le système allergique. »Mon régime alimentaire limité signifiait que ma première exposition aux arachides se faisait via ma peau perméable et eczémateuse et mon système était préparé pour un réaction allergique quand je les ai finalement mangés. «De toutes les choses que nous avons remarquées et qui sont les plus importantes pour vous assurer que vous avez une bonne santé intestinale et que vous ne finissez pas par avoir des allergies alimentaires, c’est la diversification de l’alimentation très tôt dans la vie», explique le Dr Nadeau. pour éviter de donner aux enfants des aliments qui peuvent être des allergènes, comme les arachides. Mais The End of Food Allergy recommande de diversifier l’alimentation des enfants dès l’âge de quatre à six mois, en introduisant des allergènes potentiels comme vous le feriez pour tout autre aliment solide.Un avenir radieux Avec une nouvelle réflexion sur la prévention et l’immunothérapie faisant des progrès vers une utilisation généralisée, le soulagement pourrait être en vue pour les personnes souffrant d’allergies alimentaires. «Tant que nous pouvons toujours lutter pour des traitements sûrs pour les enfants et les adultes, je pense que nous y arriverons», dit le Dr Nadeau. «L’avenir semble très prometteur.» Pour moi, un avenir où la nourriture ne signifie pas la peur est vraiment très brillant.

Mon Premier Bijou Boucles d'oreilles étoiles - Vis (or jaune 18ct) Deux petites étoiles brillent dans le ciel et cherchent à se poser sur les oreilles dune petite fille. Ces boucles doreilles enfants en or jaune sont chics et élégantes mais sont aussi très discrètes. Elles peuvent être ainsi portées tous les jours. Un bijou qui met en valeur tout le caractère raffiné de lor

Mon Premier Bijou Boucles d'oreilles coeurs - vis (or jaune 18ct) Deux petits coeurs sentrelacent et cherchent à se poser sur les oreilles dune petite fille. Ces boucles doreilles enfants en or jaune sont chics et élégantes mais sont aussi très discrètes. Elles peuvent être ainsi portées tous les jours. Un bijou qui met en valeur tout le caractère raffiné de lor 18 carats.

Mon Premier Bijou Boucles d'oreilles papillons - Vis (or jaune 9ct) Deux petits papillons volètent et cherchent à se poser sur les oreilles dune petite fille. Ces boucles doreilles enfants en or jaune sont chics et élégantes mais sont aussi très discrètes. Elles peuvent être ainsi portées tous les jours. Un bijou qui met en valeur tout le caractère raffiné de lor 18 carats.

Mon Premier Bijou Pendentif petite fille au coeur (or blanc 9ct) Les petites filles adorent les bijoux et quand ces derniers sont aussi jolis que ce pendentif bébé en or blanc 9 carats représentant une fillette, elles sont aux anges ! Simple, tendre, drôle, au dessin naïf, ce bijou de naissance ou de baptême est tout simplement craquant ! Ce pendentif, fabriqué en France,

Mon Premier Bijou Boucles d'oreilles papillons - Vis (or jaune 18ct) Deux petits papillons volètent et cherchent à se poser sur les oreilles dune petite fille. Ces boucles doreilles enfants en or jaune sont chics et élégantes mais sont aussi très discrètes. Elles peuvent être ainsi portées tous les jours. Un bijou qui met en valeur tout le caractère raffiné de lor 18 carats.

Mon Premier Bijou Boucles d'oreilles étoiles - Vis (or blanc 18ct) Deux petites étoiles brillent dans le ciel et cherchent à se poser sur les oreilles dune petite fille. Ces boucles doreilles enfants en or blanc sont chics et élégantes mais sont aussi très discrètes. Elles peuvent être ainsi portées tous les jours. Un bijou qui met en valeur tout le caractère raffiné de lor