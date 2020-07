Moments forts non-remarquer du Storm face au Roosters

Cela s’est avéré être le moment le plus décisif de la victoire du Storm sur le point d’or contre les Roosters la nuit dernière, mais personne ne l’a remarqué. Au moins, personne qui comptait.

En bas d’un point, Melbourne a regagné un coup d’envoi court dans les 30 dernières secondes et a regagné la position de gardien de but, ce qui a permis à Ryan Papenhuyzen de saisir le pointeur avec une seconde de plus, ce qui a envoyé le match en point d’or supplémentaire. temps.

Mais en y regardant de plus près, il est clair que quelque chose n’allait pas dans le jeu de balle menant au match nul – un fait qui est rapidement apparu sur les réseaux sociaux avec des fans aux yeux d’aigle qui ont capturé des captures d’écran zoomées d’un moment qui méritait davantage examen.

Fox Sports le présentateur Adam Peacock était une voix seule dans les médias qui a interrogé la pièce, mettant fin à un tweet qui commentait la haute qualité du jeu avec: « (Mais, euh, Brandon Smith a-t-il abandonné cela avant la dernière lecture du ballon?) »

L’international kiwi Smith a fait de son mieux pour se lever rapidement et exécuter un ruck rapide, mais ce faisant, il a mal manipulé le ballon et l’a certainement frappé.

Ayant vu la réaction sur les réseaux sociaux après le match, certains fans décrivant un « coup de théâtre flagrant », Large monde du sport mettre nos experts vidéo au travail pour vérifier le jeu très important et le résultat, que vous pouvez voir en cliquant sur la vidéo en haut de cet article, parle de lui-même.

Melbourne Storm

En temps normal, le jeu est extrêmement difficile à repérer, l’angle de la caméra changeant rapidement pour capturer la tentative de but de Papenhuyzen.

Cela explique peut-être pourquoi il a été manqué par les diffuseurs, avec des commentateurs pour les deux Neuf et Fox Sports décrivant le jeu sans aucune question sur le jeu de balle.

Puis il va le déposer et il glisse. (Neuf)

L’arbitre et les autres officiels du match l’ont également raté et ce n’était pas un sujet de discussion lors de la conférence de presse de l’un des entraîneurs après le match.

Même les joueurs des Roosters semblaient manquer l’infraction possible, sans que les officiels ne se plaignent, malgré le fait que si le panier avait été marqué à la craie, une victoire aurait été en leur possession.

Roosters Brandon Smith

Si les joueurs des Roosters avaient remarqué l’infraction, il y a confusion quant à savoir s’ils auraient pu utiliser le défi d’un capitaine pour faire renverser le panier.

Un initié de la LNR a déclaré Large monde du sport qu’il aurait été trop tard pour se lancer un défi après que le panier ait atterri, même si les coups se sont produits lors du jeu de balle.

Le jeu a fini par être décisif dans le résultat, le Storm remportant le match en prolongation.

Cameron Smith a scellé la victoire en inscrivant un but de pénalité facile directement devant après que le talonneur des Roosters, Jake Friend, ait trahi une infraction en tentant de ralentir l’attaque du Storm; à certains égards, une finition anti-climacique à un concours rempli de drames qui sera considéré comme le match de l’année.