Moff Gideon, Asajj Ventress et plus – / Film

Un autre lundi de Mando est venu et reparti, et tandis que Le mandalorien la marchandise révèle qu’elle n’a pas toujours été passionnante chaque semaine, il y a généralement une poignée de nouveaux articles qui valent la peine d’être examinés. En plus du nouveau Guerres des étoiles Figurines Black Series de Le mandalorien révélée cette semaine, notamment Moff Gideon avec le Darksaber, quelques personnages de La guerre des clones arrivent également sur les étagères l’année prochaine, comme le méchant Asajj Ventress.

Nouvelles figurines Star Wars Black Series – The Mandalorian





Le dernier des principaux personnages secondaires de Le mandalorien sortent enfin dans la gamme Black Series de Hasbro, et l’ajout le plus excitant est facilement Giancarlo Esposito comme Moff Gideon. Mis à part le méchant de l’émission est nécessaire pour une bonne collection de chiffres de Le mandalorien, cela introduit également le Darksaber dans votre collection.





Ça fait longtemps qu’on n’a pas eu un bon Carl Weathers figurine, mais la série noire a changé cela en donnant finalement à Greef Karga sa propre figurine. Il a deux pistolets laser, et juste debout, les mains sur les hanches, il a cette fanfaronnade à son sujet.





Même si les Ugnaughts n’ont jamais été une figure populaire des précédents Guerres des étoiles lignes de jouets, les fans voudront certainement ramasser Kuiil. Non seulement cela complètera n’importe quelle scène impliquant IG-11, mais il fera une excellente baby-sitter pour The Child.

Ces trois figurines se sont vendues assez rapidement chez Hasbro Pulse, mais vous pouvez toujours les précommander chez Entertainment Earth et Big Bad Toy Store, et elles devraient être livrées. Janvier 2021.

Nouvelles figurines de la série noire Star Wars – The Clone Wars

Grâce à la renaissance de la série animée La guerre des clones, il y a un regain d’intérêt pour voir certains des personnages de la série dotés d’une figurine d’action appropriée dans l’arène de 6 pouces. De nombreux fans ont attendu patiemment de voir Asajj Ventress obtenir sa propre figurine, et elle arrive enfin l’année prochaine, avec ses deux sabres laser signature.





Étant donné que les Clone Troopers connus sous le nom de The Bad Batch auront leur propre série dérivée à l’avenir, ils auront également besoin de leurs propres figurines d’action. Le premier à sortir de la porte sera Crosshair et Hunter, chacun avec ses propres armes et armures uniques.

Ces trois figurines se sont également vendues rapidement chez Hasbro Pulse, mais elles sont disponibles en précommande chez Entertainment Earth et Big Bad Toy Store. Malheureusement, ceux-ci ne seront pas expédiés avant Juin 2021, vous attendez donc un moment avant qu’ils ne rejoignent votre collection.

Articles sympas sur le Web: