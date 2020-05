Modifications apportées aux récompenses, aux cosmétiques et à la transmogrification Full Armor

Destiny 2 L’année 4 devrait être sa plus grande à ce jour. L’obscurité arrive, avec des vagues et des vagues de Pyramid Ships portant sur le système. Bungie prépare le terrain pour apporter de grands changements permanents au jeu, et il semble qu’ils prévoient de soutenir Destiny 2 pour les années à venir, y compris une nouvelle génération. La prochaine phase de cette évolution commence cet automne, avec des changements majeurs dans les structures de récompenses, déplaçant les récompenses souhaitables de l’économie Eververse payée vers des récompenses réelles dans le jeu pour avoir joué au jeu.

Dans le billet de blog «This Week at Bungie» de cette semaine, le réalisateur Luke Smith a pris le temps de répondre aux préoccupations des joueurs Destiny 2 les activités étaient dépourvues de récompenses significatives à poursuivre, tandis que le magasin payant Eververse se remplissait des cosmétiques les plus beaux du jeu pour beaucoup trop d’argent. « Dans le Destiny 2, le solde des récompenses du jeu n’est pas là où nous voulons qu’il soit. Pour être franc, il n’y a pas assez de poursuite dans le monde. Nous allons le réparer. » Il existe de nombreuses façons dont ces correctifs arrivent, notamment en déplaçant des éléments vers les pools de butins du jeu, en ajoutant une transmogrification complète de l’armure et en veillant à ce que les éléments Eververse ne soient pas axés sur des thèmes saisonniers et des activités de playlist.

La transmogrification (plus communément appelée «transmogrification») permettra aux joueurs de transformer leur armure en ornements universels à appliquer à n’importe quel ensemble d’armures, afin que les joueurs puissent voir exactement comment ils veulent tout en arborant les statistiques qu’ils souhaitent également. Actuellement, seule l’armure Eververse peut être ornée, ainsi que les ornements d’armure gagnés à chaque passe de saison. L’objectif est de permettre que cela soit réalisé grâce à une sorte d’effort dans le jeu (en travaillant toujours sur les détails) ou via une transaction Silver (en argent réel). Smith dit que cette fonctionnalité est «au début du développement» et devrait être lancée au cours de l’année 4, bien qu’il n’y ait pas de calendrier précis pour quand elle sera ajoutée.

Récompenses d’activité aspirante Destiny 2 Year 4

Chaque saison recevra désormais une poursuite ambitieuse pour l’armure, gagnée en jouant aux activités ambitieuses du jeu comme les raids, les donjons, etc. donnant aux joueurs une raison de mettre fin à ces activités. Ce changement entrera en vigueur dès la prochaine saison 11, qui sera lancée en juin. « Nous avons supprimé l’armure d’Eververse de la saison 11 et l’avons détaillée dans une activité ambitieuse, car c’est la bonne chose à faire pour le jeu. » Eververse cessera également de vendre des articles sur le thème des activités ambitieuses dans la saison 12 (septembre 2020). « À partir de la saison 12, nous ne vendrons plus de navires, de coquilles fantômes, de moineaux ou d’ornements d’armure dans Eververse qui sont visuellement basés sur des thèmes des activités aspirationnelles. »

Les activités d’aspiration (définies comme les épreuves, les raids, les donjons, les activités de «fin de partie») sont définies pour obtenir une refonte des récompenses, accordant aux joueurs le pouvoir, les objets et la vanité. Toutes les activités ambitieuses auront au moins un accessoire à gagner. Les armes des adeptes devraient revenir de Destiny 1’s Trials of Osiris, une récompense de pointe acquise en étant impeccable. Trials obtient également de toutes nouvelles armures, accessoires et armes dans la saison 13 (décembre 2020), et continuera à obtenir un nouvel ensemble d’armures chaque année. Le prochain raid – qui viendra vraisemblablement avec l’extension d’automne – aura «de nouvelles armures, armes et accessoires exotiques», bien que Smith refuse timidement de commenter davantage la ligne «Accessoires exotiques».

Récompenses d’activité de base de Destiny 2, année 4

Destiny 2 les activités principales sont Crucible, Gambit et Strikes. Bungie ajoute un nouvel ensemble d’armures pour les listes de lecture principales qui partageront la géométrie à travers toutes les activités mais auront des décalcomanies et des shaders uniques spécifiques à chaque activité. Un rafraîchissement de cet ensemble est prévu chaque année, arrivant pour la première fois avec la «prochaine extension». Ce n’est pas encore confirmé, mais il est supposé que l’extension sortira cet automne pour lancer Destiny 2 Year 4.

Chaque saison de l’année 4 (à partir de la saison 12 en septembre) recevra une seule «arme de poursuite» qui peut être gagnée en jouant à votre choix des activités de playlist de base. Chaque activité aura alors son propre skin légendaire spécial pour cette arme qui peut être gagné en jouant à cette liste de lecture spécifique.

Destiny 2 Year 4 Bright Dust and Bright Engrams

Bungie veut donner aux joueurs plus de chemins pour gagner Bright Dust, qui peut être utilisé pour obtenir des cosmétiques Eververse simplement en jouant au jeu. Actuellement, les joueurs qui ne jouent qu’un seul personnage sont désavantagés, car les primes hebdomadaires sont la plus grande source de poussière brillante si vous pouvez les compléter sur les trois personnages. Bungie évolue pour le rendre plus basé sur le compte afin de donner aux joueurs à un seul personnage la possibilité de gagner plus de poussière brillante sans avoir à basculer vers ou à jouer d’autres personnages. « Ce changement vise à donner aux joueurs à un seul personnage beaucoup plus de poussière lumineuse qu’ils n’en gagnent aujourd’hui. »

Le Bright Engram est en cours de mise à jour pour être plus pertinent et offrir des produits cosmétiques plus actuels, plutôt que de tirer parti d’un ensemble d’objets anciens que de nombreux joueurs vétérans possèdent déjà. Bungie veut toujours garder certains des articles les plus récents quelque peu exclusifs. « Et à l’avenir, Bright Engram mettra à jour chaque saison pour inclure les éléments Eververse des 3+ saisons précédentes. »

Ce n’est qu’un aperçu des quelques changements à venir Destiny 2 L’année 4, qui devrait débuter en septembre 2020. Les extensions annuelles ont tendance à entraîner des changements massifs et des changements fondamentaux avec eux, et même à obtenir ce petit avant-goût ces premiers indices que Bungie se prépare à un assez grand changement de l’état de le jeu à venir.

Dans un précédent TWAB, le développeur a expliqué comment il envisageait de modifier le modèle saisonnier, permettant au contenu de l’histoire et aux activités saisonnières d’être joués tout au long de l’année plutôt que de les retirer à la fin de chaque saison. Il veut également s’assurer que le récit se déroule de manière plus fluide d’une saison à l’autre.Alors que chacun peut se sentir unique, il se sent clairement précipité par ce qui l’a précédé.

[Source: Bungie]