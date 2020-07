Mobile Legends Bang Bang : guide sur le KDA

En tant que joueur de Mobile Legends, vous avez peut-être beaucoup entendu parler du terme « KDA ». Si vous n’avez aucune idée de ce qu’il signifie, ce guide est là pour vous aider !

Que signifie KDA dans Mobile Legends ?

« KDA » signifie Kills / Deaths / Assists. Pour Tués / Morts / Assistance.

Il s’agit simplement d’un rapport entre le nombre de tueries, de décès et d’assistances que vous avez réalisés au cours d’un jeu Mobile Legends.Habituellement, le KDA est utilisé comme une mesure générale pour déterminer votre performance dans un match.

Plus le KDA est élevé, plus le nombre de tueries et d’assistances est important, et moins il y a de morts.

KDA inférieur = beaucoup de morts, peu de tueries ou d’assistances.

Comment déterminer votre KDA dans un jeu Mobile Legends

Vous pouvez déterminer votre KDA en consultant le tableau d’affichage à la fin du match.

En haut du tableau, vous pouvez voir trois icônes pour chaque équipe. Les chiffres qui se trouvent en dessous sont les comptes de tués, de morts et d’assistance.

Épée – nombre de tués

Crâne – nombre de décès

Poing – nombre d’assistances

Source Instagram Mobile Legends

Dans ce match, Karrie, la MVP de l’équipe de gauche a un KDA de 8/5/5.

Comment déterminer votre KDA global dans Mobile Legends

Vous pouvez également aller dans votre Profil et cliquer sur Champ de bataille > Statistiques. Dans ce tableau de bord, vous verrez vos performances globales pour tous vos jeux, y compris votre KDA.

Source Mobile Legends Instagram

Vous pouvez également filtrer les statistiques par saison (saison en cours ou toute la saison), et par type de jeu (classique, classement, bagarre).

Quelle est l’importance d’un KDA élevé dans Mobile Legends ?

Les joueurs jugent généralement vos performances sur la base de votre ratio KDA. Après tout, c’est une mesure très facile à comparer. Ils pourraient vous dire : « LOL, j’ai un KDA plus élevé que toi, noob ! »

Mais en fin de compte, tant que vous ne nourrissez pas votre KDA, votre KDA n’a pas vraiment d’importance ! Avoir un KDA très élevé ne signifie pas nécessairement que vous êtes un bon joueur de Mobile Legends. Avoir un faible KDA ne signifie pas non plus que vous êtes mauvais.

Pourquoi ?

Tout d’abord, souvenez-vous que l’objectif de Mobile Legends est de pousser des tours et de détruire le trône ennemi.Peu importe que votre équipe ait 20 tués d’avance si l’équipe ennemie se concentre sur le fait de pousser votre base et de prendre le Seigneur pour les aider à atteindre leur objectif.

Source Twitter

Ensuite, cela dépend du rôle de votre héros. Il est évident que les héros Marksman et Mage auront un KDA plus élevé que les autres rôles. Les Chars, les Supports et les Poussoirs auront probablement des KDA moins élevés, mais cela ne signifie pas qu’ils n’ont pas contribué à l’équipe.

Par exemple, si vous êtes un tank, il est normal de n’avoir presque pas de morts. Vous pouvez même avoir beaucoup de morts, mais cela peut signifier que vous avez fait de votre mieux pour limiter les dégâts et protéger votre équipe.Voici un autre exemple.

Masha : un faible KDA mais des dégâts importants sur la tourelle permet de gagner haut les mains

Dans ce jeu, peu importe que j’aie eu le KDA le plus bas, car j’ai aussi fait 70 % des dégâts de la tour, ce qui nous a permis de gagner la partie.

Conclusion

Avoir un KDA élevé ne signifie pas toujours que vous avez obtenu de bons résultats dans un match de Mobile Legends.À l’inverse, un faible KDA ne signifie pas non plus que vous avez obtenu de très bons résultats dans un match. N’oubliez pas que le but de Mobile Legends est d’abattre les tours ennemies. Il ne s’agit pas de savoir qui a le plus de victimes !