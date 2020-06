Mob Psycho 100 Saison 3: Chaque détail – Date de sortie, intrigue

– – –

Mises à jour de la saison 3 de Mob Psycho 100: Le spectacle d’animation surnaturel de poursuite de comédie Mob Psycho 100 gagne en renommée et en adoration en raison de sa grande variété de complots. L’anime modifie la version de la célèbre collection de mangas du même nom. Et c’est écrit et démontré par ONE.

Il se vend à environ 1,6 million d’exemplaires dans le monde entier et arrive même sur Toonami en 2018. Et il est applaudi à la fois par les critiques et les fans de la série. Il est répertorié parmi les anime Shonen. Ce spectacle reviendra avec la troisième année pour les fans et les téléspectateurs après avoir reçu tant de triomphe et de résultat positif. Ensuite, la question se pose dans notre esprit, c’est-à-dire quand la troisième saison va-t-elle arriver?

Mob Psycho 100 Saison 3: Date de sortie

Le premier lancement de l’anime à partir de juillet et Bones l’a fait. Pour la saison, le spectacle est renouvelé en raison des commentaires élogieux, qui sont lancés à partir de janvier.

– – –

Depuis les dates de sortie, nous savons que la saison aura lieu récemment. Dans cet état de fait, est-il bon pour nous d’anticiper une session? Il n’y a aucune information officielle pour le renouvellement de l’émission pour l’instant. Cependant, en raison de son désir, nous pouvons tous nous attendre à ce que l’épidémie post-COVID-19 s’en remette.

Mob Psycho 100: Plot

L’anime est un incontournable et son genre ne fait aucune différence. D’ailleurs ONE est un artiste manga terre à terre qui nous donne parmi la série la plus adorable One Punch Man. Ce nom de plume laisse toujours leur fan étonné en raison de sa narration et de sa diversité très répandues.

De l’émission, nous connaissons notre rôle principal principal Shigeo Kageyama, un collégien ordinaire. Il a une bataille intérieure avec lui-même en raison de la force et de ses compétences paranormales tentantes. Cependant, tout semble normal à l’extérieur. Pour vivre sa vie, il vit dans une situation émotive. Mais cela s’avère être une faute car ses pouvoirs vont au-delà de la diminution.

La série divertit et amuse les fans en utilisant un équilibre entre comédie et activité paranormale. Pas fasciné, il a remporté le Shogakukan Manga Award pour l’anime Shonen. De plus, Crunchyroll l’a filmé sur le disque.

– – –