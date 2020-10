MMORPG LES PLUS POPULAIRES AU MONDE – .

20 octobre

2020

Quel est le MMORPG le plus populaire actuellement? WoW est-il toujours populaire?

Le MMORPG est plus populaire que jamais avec des centaines de producteurs proposant d’énormes quantités de jeux à jouer.

En effet, de nombreux produits sont lancés chaque année et les plus anciens sont mis à niveau.

La popularité du MMORPG est basée sur le nombre de joueurs participant au jeu.Par conséquent, une nouvelle liste de serveurs l2 des jeux les plus populaires de cette catégorie est fournie ci-dessous:

1. Chasseur de donjon en ligne

Ce jeu est considéré comme le jeu MMORPG le plus populaire au monde. Tout cela grâce à la popularité du jeu en Chine.

Bien qu’il soit également populaire dans l’autre partie du monde, le pic de popularité du jeu en Chine a été enregistré en août 2021 et a atteint jusqu’à 3 millions de joueurs.

2. Fantasy Westward Journey

Le jeu a été développé par Netease et s’est avéré être le jeu de type MMORPG le plus populaire en Chine.

Le jeu est également considéré comme le plus rentable au monde. Bien qu’il ait beaucoup de joueurs dans d’autres pays, il n’offre pas de version occidentale.

Lorsqu’il a été lancé en 21012, il a atteint 2,71 millions d’utilisateurs simultanément et après la sortie de la version mobile quelques années plus tard, le nombre de joueurs a considérablement augmenté.

3. RuneScape

Le jeu a été l’un des pionniers du genre et après sa sortie, plus de 200 millions d’utilisateurs ont été enregistrés.

Le jeu est toujours populaire et génère beaucoup de bénéfices pour son producteur. Tout cela grâce à la localisation du jeu avec des versions pour des régions et des nations particulières du monde.

4. Dragon Nest

Le jeu compte plus de 200 millions d’utilisateurs en Asie et en Occident. Cependant, plus récemment, ses positions en Occident ont été affaiblies, mais l’Asie reste forte.

Le jeu a des graphismes exceptionnels sous la forme d’anime et c’est probablement pourquoi il est populaire en Asie.

Le jeu est disponible via les services de Nexton, qui a été en partie acheté par les chinois Shanda Games.

Le jeu a été créé en 2001 et plusieurs sorties ont été proposées au public dans le monde entier.

La deuxième version du jeu a été la plus populaire et, par conséquent, plus de 120 millions de joueurs ont été enregistrés, principalement en Chine.

Le jeu a également été présenté aux joueurs américains mais le projet a dû être fermé en raison de son inefficacité.

6. Maple Story

Le jeu a été incroyablement populaire en Chine et en Corée. C’était l’un des premiers jeux au monde à être offert gratuitement au public en Europe, mais la principale popularité de ce jeu gratuit était en effet en Asie.

La dernière version de Maple Story 2 est dédiée à redynamiser la popularité initiale du jeu.

7. World of Warcraft

Le jeu est disponible sur abonnement et a atteint plus de 12,5 millions d’utilisateurs il y a plusieurs années.

Maintenant, le nombre de joueurs a diminué et s’élève à environ 7 millions.

Cependant, lorsque Warlords Draenor a été lancé, le nombre de joueurs abonnés a considérablement augmenté pour atteindre 10 millions de personnes.

Le jeu est très populaire et le sera probablement dans le futur.

8. ZT Online et ZT Online 2

C’est le jeu du genre fantastique MMORPG. Le produit n’est disponible que pour les joueurs en Asie et a atteint une énorme popularité sur le continent dans différents pays.

Au sommet de sa popularité, le nombre de joueurs inscrits a atteint plus de 2 millions. Le produit reste toujours très populaire.

9. Scions du destin

Bien que le jeu soit assez ancien, le nombre d’utilisateurs initialement enregistrés de plus de 100 millions est relativement modeste et très probablement beaucoup plus élevé.

Le jeu n’est pas populaire aux États-Unis et sa popularité est principalement acquise en Chine. Malgré le fait d’être très ancien, le jeu se joue toujours à grande échelle.

10. Ragnarok en ligne

C’est l’un des jeux les plus réussis et les plus populaires de Gravity Interactive. Les joueurs inscrits au jeu vivent à la fois en Asie et en Occident.

Il y a plus de 80 millions d’utilisateurs enregistrés. Bien que le jeu soit relativement ancien, sa popularité est toujours très impressionnante.

11. Serment du dragon

Le jeu n’est pas perçu comme étant très populaire dans les pays occidentaux mais surtout en Asie et surtout en Chine.

Il y a 75 millions de joueurs inscrits. Après le lancement de la version mobile du jeu en 2015, le produit est devenu encore plus populaire.

Aux États-Unis, le jeu est quasiment mort.

12. Dofus

Après le lancement initial en 2004, le jeu a rapidement gagné en popularité et environ 60 millions de joueurs se sont inscrits depuis.

Le jeu est basé sur la mémoire flash MMO et grâce à ce fait, il était si accessible à tous. Le jeu occupe toujours la liste des jeux les plus populaires de son genre.

13. Monde parfait

Le jeu a atteint 50 millions de joueurs enregistrés dans le monde, alors que son producteur affirme que le produit est populaire non seulement en Chine, où vivent la majorité des utilisateurs enregistrés.

Le jeu sera probablement toujours très populaire car les joueurs l’adorent tout simplement.

14. Lignée

C’est l’un des jeux les plus anciens du genre. Le jeu est sorti sur le marché en 1998 et a été mis à jour régulièrement.

Bien que sa popularité aux États-Unis soit passée et que les serveurs soient fermés, le produit est extrêmement populaire en Chine et en Corée.

La deuxième version du jeu n’était pas si populaire et la dernière lignée Eternal se porte bien.

15. Tera

Le jeu a été initialement lancé et introduit sur le marché en 2012. Cependant, après la sortie de la version gratuite, il est devenu extrêmement populaire en Occident et a connu un énorme succès sur Steam.

16. Star Wars the Old Republic

Le jeu était initialement destiné à être publié sur abonnement. Cependant, le succès d’une telle approche était discutable et le produit était offert gratuitement.

Après le lancement de la version gratuite, le nombre de joueurs inscrits a dépassé toute imagination.

17. Lame et âme

Le succès du jeu a été enregistré en 2012-2013 lorsque le jeu a été lancé en Corée et en Chine.

Le nombre total d’utilisateurs enregistrés dépasse 1,5 million et après la sortie de la version pour l’Amérique du Nord, le nombre de joueurs qui adorent le jeu a considérablement augmenté.

Pour le moment, il est considéré comme l’un des jeux les meilleurs et les plus rentables de son genre au monde.