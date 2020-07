MLS : Soutien au mouvement Black Lives Matter avant la reprise

Plus de 100 joueurs noirs de la MLS ont levé le poing droit et se sont agenouillés avant l’ouverture du tournoi MLS is Back, mercredi à Orlando, en Floride, en signe de solidarité avec le mouvement de justice sociale Black Lives Matter.

Certains joueurs portaient des T-shirts sur leurs maillots avec les mots « Black and Proud » et « Silence is Violence » avant le match entre Orlando City SC et Inter Miami CF, et les joueurs titulaires des deux équipes ainsi que les arbitres se sont agenouillés avant le coup d’envoi.

Un geste fort et symbolique

La manifestation a duré huit minutes et 46 secondes, soit le temps pendant lequel Derek Chauvin, un policier blanc de Minneapolis, s’est agenouillé sur le cou de George Floyd, le Noir de 46 ans dont la mort fin mai a déclenché des protestations dans tout le pays.

« C’était très émouvant au début. C’était magnifique de voir tous les joueurs se rassembler sur le terrain comme ça, comme un seul homme », a déclaré l’attaquant de l’Inter Miami et international américain Juan Agudelo après le match.

La MLS est « de retour » et laisse ses joueurs manifester toute leur indignation contre le racisme systémique, tout leur appui pour le mouvement Black Lives Matter. Chapeau!



Espérons que les autres ligues (rêvons: la LNH!?) suivront cet exemple. #MLSisBack #MLSisBlack pic.twitter.com/p8ihyFU4Sd — Gabriel Nadeau-Dubois (@GNadeauDubois) July 9, 2020

« Être sur le terrain, c’était très puissant. J’ai levé le poing et j’ai été là avec tant de gens qui essaient de changer les choses dans ce pays, et c’est ce que nous devons faire – pas même pour nous mais pour nos enfants – en quelque sorte évoluer en tant qu’humains ».

Des voix à faire entendre

Justin Morrow, du Toronto FC, directeur exécutif de l’organisation Black Players for Change, a déclaré que les joueurs de la MLS voulaient ajouter leur voix au mouvement.

« C’est une chance pour nous de prendre notre place à leurs côtés, de nous dresser contre l’inégalité raciale, de mener ce combat et de faire entendre nos voix en Major League Soccer », a-t-il déclaré à ESPN à la mi-temps. « Ce que vous avez vu ce soir était un moment spécial qui a été animé par les joueurs, et la Major League Soccer a collaboré avec nous pour que cela se produise ».

Le mois dernier, plus de 170 joueurs noirs de la MLS ont formé l’organisation Black Players for Change, dont les objectifs sont triples : avoir une voix dans toutes les questions raciales en rapport avec la MLS, accroître la représentation des Noirs dans l’association des joueurs de la MLS et aux plus hauts niveaux de la MLS, et avoir un impact dans les communautés noires.