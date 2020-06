Mission: Impossible 7 – Le tournage devrait reprendre en septembre. Nous avons une autre bonne nouvelle pour vous!

IMAGE: PinterestMission: la série de films Impossible est probablement la série d’espionnage d’action préférée de tous. Jusqu’à présent, la franchise a reçu 6 versements et le charme n’a disparu nulle part. Mission: Impossible 7 est le prochain film de la série et l’un des films les plus attendus actuellement. L’équipe va bientôt reprendre le tournage du film. De plus, une agréable surprise vous attend. Continuez à lire pour savoir.

Le processus de production et le tournage reprendront bientôt

Le processus de production du film star de Tom Cruise a été suspendu en raison de l’épidémie de coronavirus dans le monde. Selon les reportages, le tournage reprendra en septembre de cette année. De plus, les scènes extérieures seront tournées en premier dès que le tournage de Mission Impossible: 7 recommence.

Le réalisateur adjoint du film, Tommy Gormley, aurait déclaré que le tournage dans tous les lieux et pays prédéterminés commencerait en septembre. Cela se fera dès que les voyages en avion à l’étranger recevront un signal vert. Ainsi, l’équipe est assez confiante quant à la reprise du tournage du projet.

Quand Mission: Impossible 7 est-il susceptible d’arriver

Si les choses se déroulent comme prévu par l’équipe, nous pouvons nous attendre à ce que le film sorte le 19 novembre 2021. C’était la date de sortie officielle annoncée par les créateurs. Mais, l’arrêt du processus en raison de la pandémie de coronavirus pourrait entraîner un retard dans la sortie du film.

Acteur Tom Cruise (IMAGE: Pinterest) L’équipe était sur le point de tourner pour le film à Venise avant le verrouillage mondial en raison de COVID-19. Des sources suggèrent que la Grande-Bretagne sera le premier lieu de tournage une fois le projet repris.

Bonne nouvelle pour les fans de Mission Impossible

Bien que le retard dans le tournage et la sortie ait été une source de déception, il y a aussi une chose dont on peut être content. Les créateurs ont officiellement confirmé que Mission: Impossible 7 sera suivi d’une suite! De plus, ace réalisateur de la série de films, McQuarrie dirigera également ce film.

De plus, le 15 janvier 2019, principal responsable de la série de films, Tom Cruise a publié une photo sur sa poignée Instagram. Dans la légende, il a signalé Mission Impossible 7 et le prochain film également. Vous pouvez consulter son article ci-dessous.

Le projet n’a toujours pas reçu de nom officiel de la part des créateurs. Si nous faisons confiance à certaines sources internes, il s’appellera probablement Mission: Impossible 8. Le huitième film de la franchise a été publié le 4 novembre 2022.

Alors, préparez-vous à passer un bon moment en regardant bientôt deux autres films de votre série préférée!