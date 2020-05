‘Miss Juneteenth’, ‘The Outpost’, ‘Darkness Falls’, ‘Tell Me I Love You’, et plus encore – / Film

C’est encore cette fois… il est temps de rassembler des bandes-annonces errantes comme jamais auparavant. Nous nous sommes disputés mais bon ici au / Film HQ (j’ai cassé un nouveau lasso et tout), et maintenant vous pouvez en récolter les bénéfices en regardant tous ces bébés en un seul endroit. Trouvez-vous un endroit confortable, préparez peut-être quelques collations et vérifiez-les toutes ci-dessous.

Into the Dark: Good Boy

Le grand Judy Greer étoiles dans la dernière entrée de Hulu Entrez dans le noir franchise, jouant «une femme qui obtient un chien de soutien émotionnel pour aider à calmer une partie de son anxiété. Seulement, elle le trouve encore plus efficace qu’elle n’aurait pu l’imaginer car, à son insu, il tue quiconque ajoute du stress à sa vie. » Et au cas où ce crochet ne suffirait pas à vous convaincre, que diriez-vous du fait que la mère effine Steve Guttenberg est là aussi? Il arrive sur Hulu le 12 juin 2020.

Oui Dieu oui

Karen Maine, co-auteur de Enfant évident, a réalisé cette comédie quasi autobiographique sur une jeune fille qui a été élevée dans un foyer religieux mais qui ne peut cesser de penser au sexe après avoir découvert la masturbation. Il arrive en Juillet 2020.

Dis moi je t’aime

Si vous êtes d’humeur pour une comédie romantique chaotique de style des années 90, Dis moi je t’aime pourrait convenir au projet de loi. La description officielle ne saisit pas vraiment la profondeur de la folie exposée dans la bande-annonce, mais la voici quand même! «Trois meilleurs amis et ex-amants élaborent un plan pour se marier et hériter de l’argent pour faire un album à succès. Mais les nouveaux amants, les vieilles flammes et leurs parents ont d’autres idées pour eux lorsqu’ils découvrent que la famille est en fait celle que vous choisissez. » Dis moi je t’aime frappe DVD et VOD sur 2 juin 2020.

Miss Juneteenth

Scénariste / réalisateur Channing Godfrey Peoples première Miss Juneteenth au Sundance Film Festival plus tôt cette année, et le film a mérité des éloges Nicole BeharieEst la performance vedette. Vous pourriez la reconnaître Sleepy Hollow, 42, ou Petits feux partout, mais il semble que cela pourrait être son meilleur rôle à ce jour. Le film frappe sur demande et numérique sur 19 juin 2020.

Tu n’es pas Nomi

Si vous aimez ou êtes fasciné de quelque façon que ce soit par le trashterpiece de Paul Verhoeven 1995 Showgirls, vous allez vouloir regarder Tu n’es pas Nomi, un long métrage documentaire / essai cinématographique sur la sortie désastreuse du box-office du film et son héritage étonnamment durable. Il avait initialement prévu une sortie en salles début juin, mais il est évident que cela ne se produit plus. Ce film arrive sur les plateformes numériques et à la demande sur 9 juin 2020.

Lenox Hill

Voici le synopsis du nouveau document de Netflix: «Suivez le parcours de quatre vrais médecins – deux chirurgiens du cerveau, un urgentologue et un résident en chef OBGYN – qui ont du mal à équilibrer leur vie personnelle avec les hauts et les bas de travailler en première ligne de Le système de santé américain. De la naissance à la chirurgie cérébrale, l’histoire de chaque patient offre un regard intérieur rare sur le monde complexe, fascinant et émotionnel de la médecine. » Il fait ses débuts sur le service de streaming sur 10 juin 2020.

Darkness Falls

« Ils vous appellent le gars du suicide, Jeff », entonne tristement quelqu’un dans la bande-annonce de Darkness Falls. Et les choses ne s’améliorent pas exactement à partir de là. Shawn Ashmore (X-Men 2, Anamorphes), Gary Cole (Veep), et Sonya Walger (Perdu) étoiles dans Darkness Falls, une histoire de détective se déroulant dans les temps modernes de Los Angeles à propos d’une unité de meurtre en série père / fils Celui-ci est diffusé en VOD sur 12 juin 2020.

L’avant-poste

Directeur Rod Lurie L’avant-poste est basé sur un livre de Jake Tapper de CNN relatant une bataille héroïque pendant la guerre en Afghanistan. Scott Eastwood, Caleb Landry Jones et Orlando Bloom star, et cela se dirige vers les plates-formes à la demande (et soi-disant vers les théâtres, bien que cette partie reste à voir) sur 3 juillet 2020.

