Misfits Gaming Group signe un partenariat avec Miami Heat et Orlando Magic

Misfits Gaming Group étend son partenariat avec Miami Heat et Orlando Magic de la NBA, les trois organisations basées en Floride ont annoncé aujourd’hui.

MGG travaille avec Heat à divers titres depuis 2018. Mais ce partenariat élargi réunira les trois organisations pour développer des opportunités sur différents marchés.

Les deux équipes de la NBA se sont déjà engagées à soutenir plusieurs initiatives d’esports grâce à leur partenariat avec MGG et leur NBA 2K équipes, Heat Check Gaming et Magic Gaming. Cet accord permettra aux deux équipes d’inclure toutes les propriétés MGG dans des opportunités de partenariat stratégique, tout en fournissant également à MGG un accès à d’autres marques intéressées à pénétrer le marché de l’esport.

En s’associant davantage à MGG, les deux équipes de la NBA auront accès à certaines des plus grandes compétitions du monde mondial de l’esport, telles que le Overwatch Ligue, Appel du devoir Ligue, et le League of Legends Championnat d’Europe.

«Nous sommes un partenaire de MGG depuis ses débuts et avons été fiers de le voir devenir l’une des franchises de premier plan dans le domaine de l’e-sport», a déclaré Glen Oskin, vice-président des partenariats d’entreprise pour The Heat. «Ce nouveau partenariat incluant Orlando Magic permet à MGG et à nos partenaires d’augmenter leur visibilité dans tout l’état de Floride tout en permettant aux franchises NBA de Floride d’étendre davantage notre empreinte dans l’espace esports. C’est une situation gagnant-gagnant pour nous tous. »

Le Heat et Magic aideront également dans les ventes de marketing, de promotion, de numérique et de parrainage au nom de MGG.

« Le Miami Heat et le Orlando Magic sont des innovateurs dans le sport, et nous sommes extrêmement fiers d’étendre notre relation et de lancer la première année d’un partenariat stratégique ensemble », a déclaré Lagen Nash, vice-président directeur des partenariats pour MGG. «Ce partenariat jette les bases des principales franchises NBA et esports de Floride afin de rassembler des connaissances spécialisées du marché et de rehausser le profil de l’esport en Floride.»

