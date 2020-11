Mises à jour en direct, Josh Dunkley, Jeremy Cameron, Adam Treloar, Jaidyn Stephenson, Western Bulldogs, Collingwood Magpies, Adam Saad, Ben Brown

Le grand Brendon Goddard de l’AFL dit que les Western Bulldogs sont dans une « position de pouvoir » après que Josh Dunkley ait confirmé qu’il voulait être échangé, avec Jaidyn Stephenson et Adam Treloar deux pièces de puzzle potentielles qui pourraient transformer un échange Dunkley « en positif ».

« Josh est un joueur de premier ministre au club, il est membre du groupe de direction … Le club a eu des échanges fréquents avec Josh et sa direction au cours des dernières semaines, et a réitéré son intention pour lui de rester un Western Bulldogs. joueur.

« En conséquence, les Bulldogs restent déterminés à améliorer notre liste de joueurs tout au long de la période commerciale et du repêchage national, pour s’appuyer sur des saisons consécutives de jeu dans les finales de l’AFL. »

Goddard a ajouté que le milieu de terrain indésirable de Collingwood, Treloar, serait un bon substitut à Dunkley, échangeant la capacité intérieure de gagner la possession de Dunkley pour la course extérieure de Treloar.

« Josh Dunkley ne sera jamais aussi précieux qu’il l’est actuellement, pour toujours dans l’histoire. Donc, si Essendon est prêt à payer peut-être un choix au repêchage de première ronde – nous pensons que les Bombers auront probablement 6, 7 et 8 en l’état – je pense qu’ils seraient prêts à abandonner l’un d’entre eux, plus un choix de deuxième tour ou un futur choix de deuxième tour pour Dunkley », a déclaré Cornes à Wide World of Sports.