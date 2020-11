Mises à jour en direct: Biden proche de la victoire avec des victoires dans le Michigan, Wisconsin

Joe Biden se rapproche des 270 votes électoraux dont il a besoin pour vaincre le président Trump, selon les projections de l’Associated Press, les États critiques du Michigan et du Wisconsin ayant maintenant appelé Biden. Le dernier: avec ces États et l’Arizona dans la colonne de Biden, un plus – comme le Nevada ou la Pennsylvanie – suffirait à le mettre au sommet alors même que la campagne Trump le combat avec des poursuites et des comptes rendus.- – – Voici le statut de certains des États que l’Associated Press n’a pas encore appelés: Pennsylvanie: Trump avait une avance de 190000 voix mercredi soir, la marge continuant de se rétrécir considérablement alors que des millions de bulletins de vote par correspondance devraient favoriser Biden ont été comptés.Géorgie: l’avance de Trump est tombée à moins de 40000 voix mercredi soir dans une course qui va Caroline du Nord: Trump a mené par 76000 voix tôt mercredi, mais l’État compte toujours environ 200000 bulletins de vote par correspondance.Nevada reste également non appelée. Le lendemain matin, Trump a déclaré qu’il se rendrait à la Cour suprême pour faire pression pour que «tous les votes s’arrêtent», qualifiant sans fondement le décompte des votes de «fraude» alors que les États clés trient un volume historiquement élevé de votes anticipés et postaux motivés par La campagne Trump a déposé une vague de poursuites tout au long de la journée en Pennsylvanie, au Michigan et en Géorgie, alors que des substituts comme Rudy Giuliani et Eric Trump ont fait des allégations non fondées de fraude électorale. il ne déclarait pas encore la victoire, mais exprimant sa confiance qu’il serait appelé le vainqueur lorsque tous les votes auraient été comptés.La vue d’ensemble: les victoires de Trump en Floride et au Texas, telles que projetées par Associated Press, excluaient la possibilité que la course présidentielle puisse Mais l’Associated Press a ensuite déclaré Biden vainqueur en Arizona, une reprise cruciale qui reflète l’évolution démographique et préserve un chemin pour Biden même si Trump tient s Pennsylvania.AP projets que Biden a remporté le 2e district du Congrès du Nebraska. Cela vaut un vote électoral, mais enlève un district que Trump a remporté en 2016 – et garde ouvert la voie par laquelle Biden pourrait perdre la Pennsylvanie tout en remportant la présidence.AP a également déclaré Biden vainqueur dans le Minnesota, Californie, État de Washington, Oregon, New Hampshire, Colorado, New York, le district de Columbia, le Nouveau-Mexique, l’Illinois, le Maryland, le Massachusetts, le Connecticut, le New Jersey, le Rhode Island, la Virginie, le Vermont, Hawaï et son état d’origine, le Delaware. Il a également remporté trois des quatre votes électoraux du Maine: Ohio, Iowa, Montana, Utah, Idaho, Missouri, Kansas, Louisiane, Nebraska, Dakota du Nord, Dakota du Sud, Wyoming, Indiana, Arkansas, Tennessee, Oklahoma, Mississippi, Alabama , Caroline du Sud, Kentucky, Virginie-Occidentale et 2e district du Congrès du Maine pour Trump. Données: AP; Graphique: Naema Ahmed, Andrew Witherspoon, Danielle Alberti / Axios Ce que nous regardons: les espoirs des démocrates de prendre le contrôle du Sénat se sont estompés alors qu’ils perdaient une série de courses de haut niveau. et le démocrate John Hickenlooper a battu le sénateur républicain Cory Gardner au Colorado, par AP. Le sénateur démocrate Gary Peters a également résisté à un défi difficile au Michigan, mais le républicain Tommy Tuberville a renversé le sénateur démocrate Doug Jones en Alabama et le sénateur républicain Steve Daines a été réélu au Montana après une course avec le gouverneur démocrate Steve Bullock. Et le sénateur républicain Lindsey Graham a conservé son siège, battant le démocrate Jaime Harrison dans l’une des courses au Sénat les plus surveillées du pays.

