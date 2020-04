Mises à jour de lutte sur Jeff Hardy, Tammy Sytch, Sex Ferguson et plus

Prêt pour quelques histoires de catch supplémentaires qui ne justifient pas tout à fait leurs propres articles? Voici votre édition du lundi des événements aléatoires dans le monde du plus grand de tous les sports. Le premier debout, Dave Meltzer Wrestling Observer Radio affirme de manière choquante que la WWE a ressuscité Jeff Hardy le passé mène à un gain. Qui aurait pensé qu’ils ne le faisaient pas juste pour le plaisir? Meltzer dit que les vidéos mèneront à un match avec Seamus, ce qui semble étrange. Pourquoi suivre une histoire de rachat avec un nouveau point bas? En parlant de ces temps sombres, cependant, la dernière date d’audience de Hardy a été repoussée à juillet en raison d’un coronavirus, rapporte PWInsider. Sur le spectacle, Meltzer et Bryan Alvarez a souligné que les clips ont été diffusés sur Smackdown la semaine dernière du « rachat » de Hardy survenu « environ un an et demi » avant la dernière arrestation de Hardy, donc, oui.

Tammy Sytch, autrement connu sous le nom de Sunny, poursuit le lancement réussi de sa page Only Fans en se rendant sur Twitter pour prouver qu’elle n’a jamais mis en gage son ancien ring du WWE Hall of Fame après tout. Sytch a posté une photo d’elle portant la bague, ou du moins une bague, et donnant aux opposants un geste familier.

Qu’est-ce que c’est ça??!!? Oh ouais, l’anneau HOF sur lequel vous insistez tous, j’ai mis en gage… des douchebags. Obtenez votre merde directement. pic.twitter.com/Rbg5QEBuBH – Tamara Sytch (@WWEHOFerSunny) 26 avril 2020

Doc Gallows a pris des précautions pour s’assurer que la WWE n’essaye pas de marquer son personnage de Southpaw Regional Wrestling, Sex Ferguson (censuré à Tex Ferguson sur SRW). Gallows a utilisé le personnage avant la WWE, mais cela n’a pas empêché la WWE de commercialiser des noms auparavant, c’est donc une bonne décision de sa part. Voir le dépôt de marque ici.

Dans une nouvelle tragique, l’ancienne star de la WCW Van Hammer Selon PWInsider, il a plaidé coupable pour des accusations selon lesquelles il aurait frappé un garçon de cinq ans à vélo avec sa voiture alors qu’il était sous l’influence. Le garçon a survécu à l’accident. Un essai est prévu pour l’été.

Enfin, si vous l’avez manqué plus tôt, Jesse Ventura envisage de se présenter aux élections présidentielles, Être l’élite n’est pas annulé, mais Jerry Lawler pourrait être. Joyeux lundi, marques! Je dois aller regarder Brut.

