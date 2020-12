Mise à niveau vers les versions PS5 d’AC: Valhalla et Watch Dogs: Legions non disponibles pour les utilisateurs britanniques; Problème d’adressage d’Ubisoft

in

Les utilisateurs de PS5 au Royaume-Uni étaient déjà confrontés à un problème majeur lié aux versions de la génération actuelle de certains titres. Avant la sortie de la console, Ubisoft avait déjà annoncé que ceux qui disposaient des versions de la génération précédente de Watch Dogs: Legion et Assassin’s Creed Valhalla, pourraient la mettre à niveau gratuitement vers la version actuelle. Cependant, de nombreux utilisateurs ont affirmé que l’option de mise à niveau n’était pas disponible dans le PS Store sur leur console de génération actuelle.

Les utilisateurs l’ont repris avec Ubisoft sur le propre forum de discussion de l’entreprise. Une telle enquête se lit comme suit: «Salut, je viens de recevoir la console PS5 au Royaume-Uni. J’ai également acheté la version PS4 de AC: Valhalla. À ma grande surprise, l’option de mise à niveau vers l’édition PS5 est manquante (j’ai vérifié plusieurs guides sur la mise à niveau et ce n’est tout simplement pas là). Est-ce un problème avec le disque ou la console ou la mise à niveau n’a pas encore été publiée pour le Royaume-Uni? «

Comment Ubisoft a-t-il répondu à ce problème concernant les versions PS5 des titres de la génération actuelle?

Jusqu’à présent, il semblait que le problème était là spécifiquement dans les versions européennes des jeux, ou pour être précis, le PlayStation Store européen semblait être en faute ici. PlayStation avait pris note du problème et l’avait abordé sur Twitter hier:

Nous savons que les joueurs britanniques rencontrent des problèmes pour mettre à niveau les versions physiques de certains jeux Ubisoft de la PS4 vers la PS5. Nous nous efforçons de résoudre ce problème et pouvons confirmer que toute personne rencontrant ce problème pourra toujours bénéficier de sa mise à jour gratuite. Restez à l’écoute pour plus d’informations. – Support Ubisoft (@UbisoftSupport) 30 novembre 2020

Au départ, Ubisoft avait proposé les suggestions suivantes:

Insérez le disque de jeu PS4 éligible.

Accédez au hub de jeu pour le jeu PS4. Les utilisateurs doivent sélectionner « VOIR LE PRODUIT »

Sélectionnez l’offre de mise à niveau sur le hub de jeu et examinez l’offre de mise à niveau.

Sélectionnez Télécharger (ou acheter avec le prix réduit) pour télécharger / acheter du contenu.

Remarque: Gardez le disque inséré à chaque fois que vous jouez au jeu.

Cependant, les utilisateurs qui avaient été confrontés à ce problème avaient déclaré que l’option «Afficher le produit» ne leur était pas disponible.

Plus tôt dans la journée, Ubisoft aurait publié un correctif à ce problème. Bien qu’ils ne l’aient pas reconnu ou fait une annonce officielle, de nombreux utilisateurs du Royaume-Uni ont finalement pu accéder à la version PS5 desdits jeux. Peut-être qu’Ubisoft fera plus tard une annonce traitant également de la cause du problème.