Mise à niveau gratuite vers Avengers PS5 de Marvel lorsque vous achetez la version PS4

Alors que nous nous rapprochons de la prochaine génération, vous commencez probablement à reconsidérer l’achat de nouveaux jeux qui sortent sur cette génération s’ils ne sont que sur la prochaine génération. Après tout, quel est l’intérêt d’acheter des jeux comme Marvel’s Avengers, le suivant Appel du devoir, ou Cyberpunk 2077 sur PS4 si elles viennent finalement sur PS5? Pourquoi ne pas attendre la meilleure version, surtout si vous prévoyez d’être un des premiers à adopter la nouvelle technologie? Cyberpunk résolu ce problème avec un retard au mois de novembre, et maintenant Sony a confirmé que Marvel’s Avengers bénéficiera d’une mise à niveau gratuite vers la version PS5 si vous l’achetez sur PS4.

Peu importe que vous obteniez la version numérique ou sur disque, les joueurs qui achètent Marvel’s Avengers sur PS4 bénéficiera d’une mise à niveau gratuite vers la version PS5 avec toutes ses améliorations (plus d’informations ci-dessous). Le jeu proposera également un jeu entre générations, afin que les joueurs PS4 et PS5 puissent continuer à jouer ensemble. Le système de sauvegarde n’est pas détaillé, mais si la sauvegarde est conservée côté serveur (similaire à la façon dont des jeux comme Destiny 2 gérer), puis il devrait transférer jusqu’à la version de prochaine génération sans aucun problème. La publication sur le blog PlayStation ne détaille aucune limite de temps pour cette offre de mise à niveau.

Dans l’annonce, le directeur technique de Crystal Dynamics, Gary Synthen, a détaillé exactement quelles améliorations Marvel’s Avengers PS5 aura sur son homologue PS4. La version nouvelle génération du jeu est en cours de développement avec une résolution de texture améliorée, une distance de tirage accrue, une occlusion ambiante améliorée et une «variété de nouvelles fonctionnalités graphiques». L’équipe a inclus un certain nombre de nouvelles captures d’écran (vues à la fois ci-dessus et ci-dessous) montrant les améliorations qu’elles ont pu apporter à partir de la PS5. Marvel’s Avengers La PS5 aura deux modes personnalisés, l’un axé sur les fonctionnalités graphiques améliorées pour la meilleure qualité d’image, et l’autre ciblant la fréquence d’images à 60 ips et la résolution 4K dynamique.

Synthen a parlé du SSD permettant le chargement instantané des missions autour de la carte du monde. «Sans aucun travail d’optimisation, le chargement et le streaming de Marvel’s Avengers amélioré d’un ordre de grandeur sur PS5. » Il a poursuivi en disant qu’avec l’optimisation, les temps de chargement disparaissent fondamentalement.

Comme pour la plupart des jeux proposés pour la PS5, ils ne pouvaient pas se passer de mentionner le contrôleur DualSense, ainsi que le moteur audio 3D personnalisé de la PS5 et «de nouvelles fonctionnalités de plate-forme qui vous permettent de vous lancer directement dans l’action». À propos de cette dernière note, Synthen a déclaré: «Nous avons d’excellentes idées sur les façons de tirer parti de ces fonctionnalités dans Marvel’s Avengers et nous sommes impatients de voir les réactions de nos joueurs. «

Marvel’s Avengers sort sur PS4 le 4 septembre 2020, et la version PS5 sera disponible lors du lancement de la PS5 à Holiday 2020. Maintenant que sa confirmation est confirmée, assurez-vous de précommander votre copie du jeu maintenant pour en profiter lors de sa sortie en septembre .

[Source: PS Blog]