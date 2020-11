Mise à niveau de Windows 10 21H1, 21H2 et de l’interface utilisateur: ce que vous devez savoir

Microsoft sous Satya Nadella est plus du côté des entreprises de son activité, mais Nadella a finalement confirmé que Microsoft était pleinement engagé dans Windows 10.

Au cours des dernières années, Windows 10 lui-même a été axé sur l’entreprise et Microsoft ne publie plus de mises à jour avec des fonctionnalités intéressantes. En fait, les mises à jour les plus riches en fonctionnalités appelées « Creators Update et Fall Creators Update » ont été publiées en 2018.

Windows 10 sous son modèle «Windows en tant que service» est en constante évolution et Microsoft n’envisage pas de lancer Windows 11, mais on pense que le géant de la technologie travaille sur une grande mise à jour de conception pour le système d’exploitation.

En octobre, Microsoft a publié la dernière mise à jour de l’année intitulée «Windows 10 October 2020 Update». Comme vous le savez peut-être, la version 20H2 est basée sur la version 2004 (mise à jour de mai 2020), ce qui signifie que 20H2 n’est qu’une version légèrement modifiée de la première mise à jour de cette année et que tout concerne les améliorations du menu Démarrer.

On dit que de grands changements sont en magasin pour le système d’exploitation Windows 10, mais nous sommes encore dans plusieurs mois.

Selon les rapports et les références trouvés dans les versions d’aperçu, Microsoft travaille actuellement sur la mise à jour «Sun Valley» de Windows 10 21H1, Windows 10X et Windows 10 21H2.

Windows 10 21H1

Windows 10 version 21H1, également connue sous le nom de « mise à jour de fer », était à l’origine censée être la première mise à jour majeure du printemps 2021, mais les plans auraient changé après que Microsoft ait décidé de se concentrer sur Windows 10X pour les appareils à écran unique.

Les rumeurs suggèrent que Microsoft pourrait finir par publier une seule mise à jour de fonctionnalités en 2021 pour faire de la place pour Windows 10X, une version modulaire de Windows 10.

Si la rumeur est exacte, nous pourrions voir Windows 10X dans la première moitié de 2021, puis Windows 10 21H1 / 21H2.

Il est également possible que Microsoft choisisse simplement d’ignorer la mise à jour de la fonctionnalité 21H1 et de publier une mise à jour avec des améliorations majeures de l’interface utilisateur.

Au cours de la dernière semaine d’octobre, Microsoft a publié sa première version de test à partir d’une nouvelle branche nommée « Iron » (Fe), mais les responsables de Microsoft ne sont pas encore prêts à préciser s’il y aura ou non une version de Windows 10 21H1.

La mise à jour de la fonctionnalité Windows 10 21H1 ne peut pas être complètement exclue et elle pourrait encore se produire au cours de la première moitié de 2021 avec peu ou pas de changements, c’est-à-dire l’inverse de la façon dont les mises à jour des fonctionnalités de Windows 10 sont maintenant publiées.

Mise à niveau de Windows 10 21H2 «Sun Valley»

Avec la mise à jour Windows 10 21H2, Microsoft prévoit une refonte du système d’exploitation avec des modifications substantielles de l’interface utilisateur de Windows, notamment le centre d’action, l’explorateur de fichiers, la barre des tâches et le menu Démarrer.

En interne, Microsoft a décrit la nouvelle interface utilisateur comme «revigorante» et elle est censée améliorer l’expérience du mode bureau et tablette avec des «fonctionnalités optionnelles».

La sortie de Windows 10 Sun Valley (également connue sous le nom de Cobalt et 21H2) est actuellement prévue pour les vacances 2021, nous sommes donc dans environ un an, mais le géant de la technologie prévoit de finaliser la mise à jour au cours du second semestre de l’année prochaine.

Si cela est exact, nous pourrions profiter des nouvelles améliorations de l’interface utilisateur dans les versions d’aperçu au cours du premier semestre 2021.

La mise à jour de Windows 10 21H2 devrait également apporter l’expérience Fluent Design originale sur le bureau avec des modifications importantes des éléments de l’interface utilisateur.

Nous nous attendons également à des coins arrondis pour les fenêtres d’application, les toasts de notification, le menu contextuel et d’autres zones importantes du système d’exploitation.

Microsoft encouragera les développeurs d’applications à suivre la nouvelle approche des coins arrondis de Windows 10. En fait, Microsoft a déjà commencé à pousser les coins arrondis vers les applications existantes, telles que Calculatrice, Horloge, etc.

La mise à jour de Sun Valley améliorera également les composants hérités et Microsoft pourrait supprimer davantage de pages du Panneau de configuration pour leur alternative moderne.

Cette mise à jour s’est terminée d’ici juin 2021 et les changements devraient commencer à être déployés auprès des consommateurs d’ici la fin de l’année.

La publication de la mise à niveau de Windows 10 21H1, 21H2 et de l’interface utilisateur: ce que vous devez savoir est apparu en premier sur Windows Latest

Partager : Tweet