Mise à jour officielle stable de Reno2 F ColorOS 7 + Android 10

Voici une bonne nouvelle pour tous les utilisateurs d’Oppo Reno2 F en Inde. Oppo vient de commencer à déployer la version officielle stable de la dernière mise à jour ColorOS 7 + Android 10 pour les utilisateurs d’Oppo Reno2 F en Inde. La version officielle sera disponible par lots, alors soyez patient. Veuillez noter qu’un quota illimité a été défini pour cette mise à jour. Donc, tout le monde devrait accéder à la dernière mise à jour stable de ColorOS 7 + Android 10 sur son appareil, alors dépêchez-vous.

Pour rappel, Oppo a publié plus tôt ce mois-ci le ColorOS7 + Android 10 Plans de la version officielle et de la version d’essai (pour mai et juin). Selon le plan, la mise à jour officielle de la version de l’Oppo Reno2 F devait être publiée le 10 mai.

Merci pour votre patience et votre soutien! 🙇🙇‍♀️

Voici nos # ColorOS7 + # Android10 Plans de la version officielle et de la version d’essai (pour mai et juin). Découvrez-les maintenant!

Version officielle: https://t.co/XRDNQLZlf9

Version d’essai: https://t.co/75NRVGb6fF pic.twitter.com/CreyPdzjmv – ColorOS (@colorosglobal) 1 mai 2020

Et maintenant, Oppo a tenu sa promesse en publiant la version officielle dans le délai imparti. Notamment, la mise à jour stable de ColorOS 7 + Android 10 dans d’autres régions suivra à partir du 25 mai.

Vous pouvez obtenir la version officielle du ColorOS 7 basée sur Android 10 en suivant deux méthodes.

Configuration> Mise à jour logicielle> Mettre à jour vers la dernière version

Configuration> Mise à jour du logiciel> Cliquez sur Gear dans le coin supérieur droit> «Appliquer» la version d’essai

Comme je l’ai dit plus tôt, la mise à jour est déployée dans OTA par lots, il peut donc prendre un certain temps pour atteindre l’appareil de tout le monde. Cependant, si vous le souhaitez, vous pouvez également vérifier la mise à jour manuellement en vous rendant dans Paramètres >> Mises à jour logicielles.

Donc, loin Oppo a relâché la version stable officielle du Mise à jour ColorOS 7 + Android 10 pour Oppo Reno 2, F11, F11 Pro, A9, Reno2 F, Reno2 Z, Reno Z, R17 / R17 Pro, Find X Lamborghini Edition, Find X Super Flash Edition, Find X, Reno, Reno Ace, Reno Ace Gundam Edition et Reno 10x Zoom.