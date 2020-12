Mise à jour hebdomadaire de Call of Duty Modern Warfare et modifications de l’expérience des armes Black Ops

in

Call of Duty Modern Warfare envoie toujours des mises à jour, à la grande surprise de tous. Les mises à jour ne sont pas nouvelles et de plus, le magasin semble cassé. Depuis la mise à jour, les joueurs ne semblent pas pouvoir entrer dans la boutique à partir du menu principal. Cliquer sur l’onglet les ramène simplement au menu Lecture.

Par conséquent, personne ne peut actuellement jeter un œil à l’intérieur du magasin. C’est également le cas avec Warzone. Le magasin ne s’ouvre pas, peu importe le nombre de fois que vous essayez. Cela peut être dû au fait qu’Infinity Ward essaie de collaborer dans le magasin avec Black Ops Cold War, et ils ont réussi à le briser d’une manière ou d’une autre.

En ce qui concerne la mise à jour de la playlist, au cas où quelqu’un garderait un intérêt, voici tout ce qui est nouveau cette semaine:

Gunfight 3v3 – Snipers uniquement

Remuer Crazy- 10 v 10 Mosh pit

Domination du match à mort

Un peu de bricolage – Mosh pit dans Hardhat and Scrapyard

Comment classer vos armes plus rapidement sur Call of Duty Black Ops Cold War

Pour tirer le meilleur parti de vos armes dans Black Ops Cold War, les joueurs doivent les améliorer au niveau maximum. Cette mouture est généralement fatigante et avec SBMM, elle peut devenir assez irritante.

L’XP d’arme augmente de deux manières simultanées. L’heure du match et le nombre de victimes dans le match. Plus des deux signifient que les joueurs gagnent plus d’EXP.

Chaque mode de jeu n’offre pas la même quantité de multiplicateur d’EXP d’arme. Néanmoins, le montant pour chaque mode n’est pas spécifié par le jeu. YouTuber Inkslasher a fait le nécessaire et a compris le multiplicateur d’armes XP dans chaque mode.

Vous trouverez ci-dessous une estimation approximative du nombre de niveaux que votre arme améliorera en moyenne dans chaque mode. Ce n’est pas exactement exact, car plus le niveau est élevé, plus la mise à niveau prend plus de temps. Le temps joué pour chaque mode pour calculer cela est de 12 minutes.

Zombies solo – 1 niveau

Quad Zombies – 1,5 niveaux

Domination Multijoueur – 2 niveaux

Liste de lecture Nuketown ’84 24/7 – 1,25 niveaux

Cependant, de tous les modes, le moyen le plus rapide d’améliorer les niveaux est le multijoueur normal. La liste de lecture Nuketown pourrait obtenir plus de victoires, mais pour une raison étrange, les joueurs reçoivent moins d’XP d’armes. Mais si vous recherchez des camouflages, pensez à la liste de lecture Nuketown.

Surveillez cet espace pour plus de nouvelles sur Call of Duty.